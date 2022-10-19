Підрозділи ППО за добу збили 4 російські ракети, гелікоптер і 13 дронів – Генштаб ЗСУ

Українські військові за поточну добу збили 18 російських повітряних цілей, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння і військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили чотири крилатих ракети, один гелікоптер Ка-52 і тринадцять БпЛА Shahed-136», – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Крім того, за повідомленням, ракетні війська і артилерія уразили три російські пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, станцію РЕБ, один міст і одну понтонну переправу загарбників.

У Генштабі повідомили, що російські війська протягом доби завдали масованого удару по цивільній інфраструктурі дев’яти українських областей.

«Ворог вчергове завдав масованого удару крилатими ракетами й іранськими ударними БпЛА по цивільній інфраструктурі в Київській Чернігівській, Вінницькій, Івано-Франківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях. Вночі окупанти також атакували Умань Черкаської області й Коблеве Миколаївської області п’ятьма безпілотними літальними апаратами іранського виробництва Shahed-136. Всі вони успішно збиті Силами оборони України», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Росії проти України, і протягом дня російські війська «задіяли дев’ять ударних БпЛА Shahed-136 із території Білорусі, вісім із них збито».

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України, цілячи при цьому у житлові будинки й інші цивільні об’єкти і вбиваючи цивільних людей. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

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