Суровікін, Пригожин, Кадиров: у Росії вже проходить воєнний переворот?

У Москві шукають нові можливості ескалації: схоже, дедалі більше влади перебирають до своїх рук прибічники війни, констатують аналітики. Зміни в керівництві сил вторгнення в Україну вже показують перші результати – більше тижня піддаються масованим обстрілам об'єкти енергетичної інфраструктури. Разом з тим, активізувалося створення угруповання військ на території Білорусі, з’явилися розвіддані про можливе постачання Іраном Росії ракет малої та середньої дальності, нікуди не зник і ядерних шантаж. Радіо Донбас.Реалії аналізує, які процеси в цей час відбуваються на глибині російської влади.



З 10 жовтня через атаки російської армії в Україні зруйновано 30% електропідстанцій, заявив президент Володимир Зеленський. Такі активні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури почалися майже одразу після призначення генерала Сергія Суровікіна керівником угруповання військ, що здійснює вторгнення в Україну.

Сергія Суровікіна називають ставлеником Пригожина та Кадирова, які входять до числа «яструбів Кремля» – тих, хто виступає за посилення війни. Саме вони до цього активно критикували військове керівництво Росії, виступали за мобілізацію, а також радісно сприйняли перші ракетні удари по українських енергетичних об'єктах.

На думку військового експерта, директора New Geopolitics Research Network Михайла Самуся, наразі в Росії вже проходить воєнний переворот. А Пригожин, Кадиров та Суровікін є лідерами цього перевороту. Путін поки залишається при посаді. Але саме ці люди задаватимуть тон в політиці. І все більше отримуватимуть влади.

Вони вимагають карт-бланшу собі. Усі сили. Фактично, всі збройні сили Росії перетворюватимуться на ПВК «Вагнер»

«Якщо моя гіпотеза вірна з приводу фактичного військового перевороту на чолі з Пригожиним, Кадировим, Суровікіним та ГРУ, то вибух Кримського мосту також був зроблений цією групою товаришів. Вони використали алгоритм, який раніше використовувало ФСБ та Путін перед другою Чеченською війною. Тоді треба було виправдати війну. Зараз це потрібно для виправдання того, що вся військова влада має бути передана цим людям. Вони вимагають карт-бланшу собі. Усі сили. Фактично, всі збройні сили Росії перетворюватимуться на ПВК «Вагнер». З тими самими підходами, з тими самими моральними принципами», – вважає Михайло Самусь.

Тоді яка ймовірність нападу з території Білорусі?

Російські війська знову можуть спробувати атакувати Київ до кінця цього року, вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович. За його словами, саме до того часу там може сформуватися відповідне угруповання військ.



Не виключає такого розвитку подій і Михайло Самусь. Особливо в рамках тих трансформацій, що відбуваються у Росії. За його словами, раніше всі думали – чи піде на це Лукашенко? Але зараз це питання вже не стоїть. В рамках оголошеного та вже розпочатого розгортання регіонального угруповання військ, збройні сили Білорусі перейшли під командування росіян. Безпосередньо – генерала Суровікіна, вважає Михайло Самусь. І тепер Лукашенко там нічого не вирішує, а лише виконуватиме накази.

Завдання Лукашенка зараз – виконання доручень, які йому ставить генерал Суровікін

«Нині Лукашенко нічого не вирішує. Його завдання – виконання доручень, які йому ставить генерал Суровікін. Для військ передаватимуть необхідну інфраструктуру. Потрібні будуть автомобілі? Передадуть автомобілі. Збройні сили Білорусі є частиною угруповання генерала Суровікіна. Тому ймовірність нападу з території Білорусі дуже висока», – говорить Михайло Самусь.

Щодо боєздатності такого угруповання експерт має певні сумніви. По-перше, війська Білорусі ніколи не воювали. Навіть не брали участі у миротворчих місіях. По-друге, російська частина угруповання комплектуватиметься скоріш за все мобілізованими в перемішку з «вагнерівцями», «кадирівцями» та якоюсь кількість контрактників, чиї підрозділи були розгромлені в Україні.

ЗСУ завдадуть їм поразки, і це запустить процеси розвалу режиму Лукашенка

«Я думаю, що це угруповання не буде ефективним. ЗСУ завдадуть їм поразки, і це запустить процеси розвалу режиму Лукашенка. І я сподіваюся, що буде повстання білоруського народу, який викине Лукашенка, та почне будувати демократичну державу», – припускає Михайло Самусь.

Перекидання російських підрозділів до Білорусі вже почалося. Скільки військ там буде, не відомо. Білоруська сторона заявляла, що наразі мова йде про близько 9 тисяч військовослужбовців. Також має надійти 170 танків, до 100 гармат та близько 200 бойових машин.

Залучення Ірану

Американське видання The Washington Post повідомило з посиланням на свої джерела в американській розвідці, що Іран планує передати Росії балістичні ракети малої дальності Fateh-110 та Zolfaghar – які можуть летіти на 300 та 700 кілометрів. Приблизно так само раніше розвідка попереджала про передачу Росії дронів-камікадзе Shahed-136, які зараз активно користуються російські війська.



Якщо ці ракети дійсно передадуть Росії, то це додасть проблем Україні, вважає експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Ігор Левченко. По дальності дії ці ракети знаходяться приблизно в одній ніші з російськими Іскандерами.

Організувати логістику доставки таких установок не просто. Але треба бути готовими до того, що і ця зброя з’явиться на полі бою

«Так, є питання щодо їхньої високоточної дії. Іранська влада робить ставку на створення засобу доставки ядерного заряду. В неї його ще немає, але вони дуже хочуть його отримати. Я думаю, що вони не дуже далеко по точності ураження цілей відійшли від тих же «Шахедів». Але це ракети, які летять достатньо далеко, щоб росіяни могли обстрілювати більшу частину україни. І боєголовка там не маленька. Мінімум півтони. Тому проблем ці ракети можуть створити. Інше питання – скільки Іран може передати цих ракет? Це ж не лише ракети. Там пускова установка. Організувати логістику доставки таких установок не просто. Але треба бути готовими до того, що і ця зброя з’явиться на полі бою», – говорить Ігор Левченко.



Наразі ж Росія активно використовує іранські дрони-камікадзе Shahed-136. При цьому, передачу цих дронів іранська влада спростовує.



Ядерна палиця

Тривалий час були побоювання, що певна міра ескалації може зламати волю українців до спротиву, а заходу – до підтримки України. Особливо, коли мова йшла про постачання озброєнь. Зараз рубіж, коли це могло спрацювати, вже пройдено, вважає військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник.



«Останній козир у руках Путіна – ядерна палиця, якою він періодично розмахує особисто чи довіряє це Медведєву. Це те, що може злякати світ. Але оцінки того, що станеться після цього – не на користь Росії», – говорить Олексій Мельник.

В матеріалі The Washington Post один із співрозмовників видання, московський бізнесмен, розповів, що мало хто у Москві вірить у можливість застосування ядерки. Адже це останній козир Кремля. Після нього вже нічого не залишиться. Також це може блокувати Китай.

Ми почали входити в революційну ситуацію – російський чиновник



Також в матеріалі WP йдеться про настрої бізнесу та чиновників на тлі війни, санкцій та мобілізації. Всі пригнічені та очікують погіршення ситуації. Також московські еліти починають говорити про можливу заміну керівництва.

«Ми почали входити в революційну ситуацію... Усі чекають чогось іншого: іншого керівництва, іншої війни. Яструби хочуть більш жорстких дій. Голуби хочуть, щоб війни не було взагалі. Настає час для зміни політичної системи. Але як це станеться, я не знаю», – сказав один із чиновників.

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