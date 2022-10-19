Прошлая и начало этой недели отметились российскими атаками по всей территории Украины. В то же время, не прекращаются боевые действия в Донецкой и Луганской областях. Здесь российская армия прилагает экстраординарные усилия для захвата Бахмута и сел Терны и Торское в Лиманской громаде Донецкой области, несмотря на успешную контратаку Украины на севере. Стабильно горячо возле Донецка: оккупанты не прекращают штурмовать Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Почему для агрессора так важны эти направления? В этом разбиралось Радио Донбасс.Реалии, проанализировав данные за последние 7 дней.

Чтобы понять динамику развития событий на фронте в Донецкой и Луганской областях, возьмем официальную информацию от Генерального штаба ВСУ и аналитику от DeepState.

11 октября:

По информации Генштаба ВСУ, украинские военные отбили атаки в районах Бахмута, Бахмутского, Майорска, Соледара и Первомайского в Донецкой области;

Аналитики DeepState опровергают взятие россиянами населенных пунктов Заречное, Торское и Терны в Лиманской громаде Донецкой области;

В DeepState не исключают российскую оккупацию села Иванград (информацию официально так и не подтвердили, – ред.) возле Бахмута и занятие асфальтного завода возле города.

12 октября:

К вечеру украинские военные отразили атаки на Бахмут, Соледар, Майорск, Иванград и Красногоровку;

В DeepState обращают внимание на то, что оккупанты продолжают концентрировать войска в районе Бахмута; акцентируют внимание на интересе оккупантов к населенным пунктам Торское и Терны Лиманской громады.

13 октября:

Подразделения российских войск в Донецкой области получили приказы про временную остановку наступательных действий, сообщили в Генштабе ВСУ. В то же время обстрелы на Бахмутском, Краматорском (в том числе, Торское и Терны) и Авдеевском направлениях не прекратились. Также украинские военные отбили атаки на Терны, Опытное, Бахмут и другие населенные пункты;

Аналитики DeepState отмечают постепенное движение линии фронта на Сватовском направлении в пользу ВСУ. В то же время российские войска не оставляют попыток атаковать Терны и Торское. Также оккупанты продолжают давление вокруг Бахмута.

14 октября:

Российские войска безуспешно атаковали Бахмут, Терны, Марьинку, Красногоровку и др.

Волонтеры DeepState сообщают о том, что в села Кисловка и Котляровка на Сватовском направлении зашли украинские военные; продолжаются российские штурмы Тернов и Торского; частичный успех захватчиков в районах сел Спорное, на окраинах Соледара и Бахмутского на Бахмутском направлении.

15 октября:

Украинские военные отбили атаки вокруг Бахмута, а также на Торское, Марьинку, Красногоровку и др.

Аналитики пишут о стабильном давлении российских войск на Терны и Торское; на фронте вокруг Бахмута без перемен.

16 октября:

По сведениям Генштаба ВСУ, российская армия безуспешно пыталась атаковать вокруг Бахмута, а также Торское, Марьинку и Красногоровку и др.

17 октября:

Украинские военные впервые за семь дней не упомянули о российских атаках на Терны и Торское, зато снова сообщили о попытках наступления оккупантов в районе Бахмута, Марьинки и др.;

В DeepState сообщили о стабильном давлении на Терны и Торское и сложной обстановке вокруг Бахмута.

Почему эти точки самые горячие?

Вопрос первый: почему для Кремля важно взять Бахмут, не считаясь с потерями своих войск? Мы уже писали о том, что это откроет сразу несколько направлений для наступления вглубь обороны украинской армии в Донецкой области. Но это теория. А что на практике?

В начале сентября украинская армия взяла стратегическую инициативу в свои руки. Поэтому теоретически возможные успехи войск России в районе Бахмута ситуацию на фронте особо не изменят. Такое мнение ​в эфире Радио Донбасс.Реалии высказал Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

«Никакие возможные тактические успехи, какое-то продвижение на Бахмутском направлении, например, российских оккупационных войск, - все это может иметь какой-то тактический характер. Для стратегического рывка у России нет сил», – отмечает Бадрак.

Вопрос второй: почему оккупанты так привязались к участку Терны – Торское:

Торское важно тем, что расположено на возвышенности;

Отсюда автодорога ведет в направлении пока еще оккупированной российскими войсками Кременной. А из Кременной уже можно двигаться, по крайней мере, в двух направлениях: на Лисичанск; и, в случае контр-наступления на участке «Купянск – Сватово», поддержать удар по направлению «Кременная – Сватово»;

Если российские войска занимают этот район, то возникает дополнительное давление на защитников Лимана и на защитников Бахмутского направления в Северске.

Также российские войска не прекращают штурмовать Авдеевку, Марьинку и Красногоровку возле Донецка. Мы уже отмечали, что это создает угрозу для Покровска, через который идут основные пути для военной и гражданской логистики в Донецкой области.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу