Генштаб: щонайменше 25 населених пунктів України постраждали від ударів РФ 17 жовтня

Щонайменше 25 населених пунктів України постраждали від російських ударів 17 жовтня, повідомив у вечірньому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

«Протягом поточної доби противник завдав 9 ракетних і 39 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів противника зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них Київ, Запоріжжя; Козача Лопань і Стрілеча Харківської області; Красногорівка, Терни, Соледар і Мар’їнка Донецької області, Білогірка Херсонської області; а також інші населені пункти Вінницької, Дніпропетровської, Миколаївської та Сумської областей», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що для ударів загарбники використали крилаті, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також безпілотні літальні апарати іранського виробництва Shahed-136.

«Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках», – йдеться у зведенні.

За минулу добу, кажуть у командуванні, підрозділи Сил оборони відбили атаки російських військ у районах населених пунктів Спірне, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Красногорівка, Побєда та Невельське Донецької області.

Росія останнім часом активно завдає ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, 17 жовтня через удари дронами-камікадзе, за даними уряду, були пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Удару зазнали Київ, Сумщина, де загинули відповідно четверо і троє людей.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині, Хмельниччині і Вінниччині.

Тиждень тому російські війська також завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема, по Києву. Тоді внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня різного ступеня пошкоджень зазнали понад 70 об’єктів, з них – 45 житлових будинків, загинули 19 людей. Унаслідок російських атак по Києву 10 жовтня загинули п’ять людей, десятки зазнали поранень.

Через пошкодження енергооб’єктів влада вдалася до аварійного вимкнення електрики.

Російський президент Володимир Путін тоді підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів». 14 жовтня він заявив, що зараз немає необхідності у повторенні масованих ударів по Україні, подібних до тих, які російська армія завдавала 10 і 11 жовтня.