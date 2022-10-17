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Ракетний обстріл на Вінниччині. В ОВА повідомили про влучання в об’єкт інфраструктури

«Попередньо – без жертв», – повідомив голова ОВА Сергій Борзов

Російські військові 17 жовтня здійснили ракетний обстріл Вінницької області, влучивши по об’єкту критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв», – написав він у телеграмі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові вранці 17 жовтня знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ.

Внаслідок нападу сьогодні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо про трьох загиблих у Києві і щонайменше трьох – на Сумщині.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині і Хмельниччині.

12 жовтня Сергій Борзов повідомляв, що російські війська атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони їх знищили.

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