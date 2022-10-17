Ракетний обстріл на Вінниччині. В ОВА повідомили про влучання в об’єкт інфраструктури

Російські військові 17 жовтня здійснили ракетний обстріл Вінницької області, влучивши по об’єкту критичної інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

«Вінницька область знову під ракетним обстрілом. Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Попередньо – без жертв», – написав він у телеграмі.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові вранці 17 жовтня знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ.

Внаслідок нападу сьогодні пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури в центральному і північному регіонах України. Відомо про трьох загиблих у Києві і щонайменше трьох – на Сумщині.

Також про обстріли повідомили на Дніпропетровщині і Хмельниччині.

12 жовтня Сергій Борзов повідомляв, що російські війська атакували Вінниччину двома дронами-камікадзе, сили протиповітряної оборони їх знищили.