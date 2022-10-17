Влада повідомила про вибухи на Хмельниччині

На Хмельниччині чути вибухи, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.



«В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях», – написав він у телеграмі.

В області оголошена повітряна тривога.

Також у соцмережах повідомляли про звуки вибухів в Житомирській та Чернігівській областях, проте офіційно дані про вибухи не підтверджували.

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Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової й цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.