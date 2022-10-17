Три людини загинули через російський удар на Сумщині – ОВА

Щонайменше три людини загинули, дев’ятеро – поранені внаслідок російського ракетного удару по Роменському району Сумської області вранці 17 жовтня, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«О 5:20 ранку три російські ракети прилетіли в об’єкт цивільної інфраструктури. Щонайменше троє людей загинуло. Дев’ять – поранені. Під завалами досі перебувають люди», – написав Живицький у телеграмі.

За його словами, на Сумщині електропостачання немає в 1625 абонентів.

«Прохання до вас щодо економії споживання електроенергії у години пікового навантаження (8-11 ранку та 17-22 вечора) залишається актуальним», – додав голова ОВА.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше повідомив, що внаслідок ранкових російських атак 17 жовтня завдано ударів по енергетичній інфраструктурі Києва, Дніпропетровщини й Сумщини.

«Зокрема, зафіксовано п’ять ударів дронами в Києві. Пошкоджено енергетичні об’єкти та житловий будинок. Також агресор завдав ракетних ударів по критичній інфраструктурі на Дніпропетровщині й Сумщині. Сотні населених пунктів знеструмлені внаслідок атаки», – написав він у телеграмі.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повіомив, що в Києві через удар дронами-камікадзе загинули троє людей.

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За даними Повітряних сил ЗСУ, українські військові сьогодні вранці знищили 37 зі 43 дронів, які запустили війська РФ. Київщину атакували безпілотники з південного напрямку.

Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової й цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.