Радіо Свобода Weekly: як зупинити «терористичний» режим Росії

Тиждень, що минув уже назвали «історичним». Чим від позначений:

Російська армія не отримує успіху на фронті, натомість обстрілює ракетами і дронами українські міста та інфраструктуру, зокрема і Київ

ООН переважною більшістю голосів засудила спробу анексії Росією окупованих українських територій

ПАРЄ визнала путінський режим «терористичним»

Після зустрічі «Рамштайн-6» Україна очікує посилення протиповітряної оборони.

Збройні сили України здійснювали наступальні дії на сході та півдні, і відбивали атаки противника. Біля Бахмута ідуть запеклі бої

Путіну на саміті «Центральна Азия - Росія» ​в Астані сказали, що не хочуть, щоб «було як в СРСР».

Російський ракетний і дроновий терор: обстріли міст і інфраструктури України

Росія у понеділок 11 жовтня провела масований обстріл енергетичної інфраструктури України, а вдарила по середмістю української столиці та інших містах. 17 жовтня атака повторилася. Постраждав житловий будинок, одна людина загинула.

Мета: знищити енергетичну інфраструктуру і залякати людей

Як сказав президент Зеленський: російські війська мають дві мішені – енергообʼєкти по всій країні та люди.

«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські «Шахіди». У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій країні. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні. Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні із центру Києва.

Обстріли Запоріжжя та передмість

Щонайменше сотня цивільних загинули, серед них багато дітей, внаслідок російських обстрілів та ракетних атак на Запоріжжя, що уже безперервно тривають із кінця вересня.

Проєкт «Новини Приазовʼя» зібрав свідчення жителів міста та інформацію про таке: Як і звідки Росія щоденно обстрілює Запоріжжя? Як змінилося місто і чи радить влада звідти виїжджати? Наскільки має змінитися лінія фронту, щоб в Запоріжжі стало безпечніше цивільним?

Читайте про це тут: «Мов пекло». Що може врятувати Запоріжжя від «ракетного терору Росії»?

Нічний російський удар по Миколаєву: кількість жертв зросла до чотирьох людей

Російська армія влучила по житловому будинку уночі на 13 жовтня. Загинули люди. Миколаїв, фактично із початку широкомасштабного вторгнення Росії, зазнає втрат серед цивільних, руйнувань житлових будинків та інфраструктури внаслідок російських обстрілів.

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Українців попросили економити е\е. Відключення – це надовго?

Наскільки критичних ушкоджень зазнала енергосистема України внаслідок російських ракетних обстрілів 10 і 11 жовтня? Як довго можуть тривати віялові відключення електроенергії? Як швидко Україна зможе відновити ушкоджену і знищену інфраструктуру? Чи зможе енергетична система працювати в умовах постійних атак? Про це Радіо Свобода в ефірі програми Свобода Live поговорило із Юрієм Корольчуком, експертом Інституту енергетичних стратегій.

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Реакція світу: резолюції ООН і ПАРЄ

У світі відреагували на масовані російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі: ООН і ПАРЄ – резолюціями, західні партнери України – обіцянками надати сучасні системи ППО, які зможуть захистити міста та інфраструктуру.

ООН засудила спробу анексії Росією українських територій

12 жовтня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів проголосувала за проєкт резолюції, яка засуджує спробу анексії РФ чотирьох областей України. Це «успішна наступальна операція на дипломатичному фронті», заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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ПАРЄ одностайно визнала путінський режим «терористичним»

Парламентська асамблея Ради Європи на засіданні 13 жовтня ухвалила резолюцію щодо засудження російської агресії проти України. ПАРЄ також підтримала створення міжнародного трибуналу через війну Росії проти України.

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НАТО надасть Україні засоби для боротьби з дронами-камікадзе – Столтенберг

«НАТО оперативно надасть Україні протидронні засоби із сотнями пристроїв для глушіння безпілотників, які можуть допомогти звести нанівець ефективність російських та іранських дронів і захистити українське населення та інфраструктуру», – заявив генсек НАТО.

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«Рамштайн 6»: до чого домовилися країни-донори оборонної підтримки України?

12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про початок роботи в рамках Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн 6» у Брюсселі, де проходить зустріч міністрів оборони НАТО. Він також анонсував низку важливих двосторонніх зустрічей. Зокрема, Олексій Резніков зустрівся з очільником міністерства оборони США Ллойдом Остіном. Які результати?

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ВІДЕО ПЕРЕДАЧІ ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Зеленський: ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут

Проти українських сил окупанти «кинули всіх, кого могли, зокрема, і дві тисячі «зеків» – вони серед найманців саме там». «І це «зеки» з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову», – сказав президент України Зеленський. Він відзначив українські підрозділи, які успішно протидіють російським загарбникам.

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Солдату потрібна відпустка: дехто пів року без ротації

В українських військах є чимало підрозділів, які з самого початку масштабного вторгнення не мали ротацій. І хоч військові кажуть, що готові витримувати це, адже йде повномасштабна війна й вони потрібні тут і зараз, однак, за твердженнями фахівців: відпочинок потрібний.

Чому – в матеріалі журналістів проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Підпілля літерою «Ї» бореться з Росією в окупації

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Для Росії війна перейшла у стратегічний цугцванг, наближається фінал – Данілов

Для Росії війна в Україні вже вийшла на стадію «стратегічного цугцвангу» – кожний наступний хід лише погіршує ситуацію та наближає до фіналу, написав у фейсбуці секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

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Формула миру: як Україна пропонує завершити війну?

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