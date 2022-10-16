Зеленський: ключові гарячі точки на Донбасі – Соледар і Бахмут

Ключовими гарячими точками на Донбасі зараз є Соледар і Бахмут, де тривають дуже важкі бої. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час вечірнього звернення до українців.

Він зазначив, що проти українських сил окупанти «кинули всіх, кого могли, зокрема, і дві тисячі «зеків» – вони серед найманців саме там». «І це «зеки» з великими строками покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць і обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову», – наголосив Зеленський.

При цьому він зазначив, що навряд чи ще хтось у світі сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою-терористом.

Зеленський подякував всім українським воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках, де зараз тривають бойові зіткнення – на сході, на півдні держави.

«Особливо хочу сьогодні відзначити на Південному напрямку 60-ту Інгулецьку піхотну бригаду, 17-ту окрему танкову Криворізьку бригаду імені Костянтина Пестушка, 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду і 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка за злагоджені дії на Херсонському напрямку й результативне знищення ворожої техніки», – наголосив президент.

Також Зеленський відзначив Херсонську зенітно-ракетну бригаду за успішний захист українського неба від іранських дронів і російської авіації.

«Окремо я хочу відзначити сьогодні ті підрозділи, які забезпечили нам результат у поповненні обмінного фонду. Це надзвичайно важливо: кожен, хто бере в полон російських військових, забезпечує нам можливість звільняти наших героїв. Я дякую 54-му окремому розвідувальному батальйону імені Михайла Тиші, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді й 92-й окремій механізованій бригаді, які під час наступальних дій суттєво збільшили нашу можливість повертати українців додому», – сказав президент України.

Зеленський наголосив, що Україна пам’ятає про людей, яких утримують у Росії, їх потрібно звільняти, а для цього «нам потрібно брати в полон окупантів – якнайбільше».

Про останній обмін полоненими повідомлялося 13 жовтня – тоді вдалося звільнити ще 20 українських військових, серед них є ті, які перебували в Оленівці.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ станом на вересень загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.