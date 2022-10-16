Для Росії війна перейшла у стратегічний цугцванг, наближається фінал – Данілов

Для Росії війна в Україні вже вийшла на стадію «стратегічного цугцвангу» – кожний наступний хід лише погіршує ситуацію та наближає до фіналу, написав у фейсбуці секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

За його словами, наразі існує п’ять аргументів, які доводять тезу про майбутню поразку загарбників.

У першу чергу, за його словами, мобілізація, оголошена президентом Росії Володимиром Путіним, перетворилася на втечу більш ніж 500 тисяч росіян й стала «потужним фактором» політичної дестабілізації в Російській Федерації.

«По-друге, спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу навколо підтримки України і засудження Росії (йдеться про голосування в Генасамблеї ООО 12 жовтня, – ред.)», – відзначив він.

Олексій Данілов також наголосив на тому, що ядерний шантаж Росії «означає повне перезавантаження та модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність та здатність до жорсткої та негайної відповіді».

Крім того, на думку секретаря СНБО, ракетні удари загарбників по Києву та інших містах, критичній інфраструктурі спричинили прискорення ухвалення союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ПВО.

«І найголовніше: агресивна війна, розв’язана з метою знищення України, привела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду», – підсумував Олексій Данілов.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За словами Путіна, призову на військову службу підлягають громадяни, які перебувають у запасі.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджувала, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення також неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ», в тому числі й ядерну зброю.

Президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.

14 жовтня Михайло Подоляк наголосив, що бачить «різке зниження ядерної загрози» й зазначив, що «це – доволі хороший знак».

В Офісу президента запевнили, що в Росії вже розпочався демонтаж режиму чинного президента Володимира Путіна. За повідомленням, негативно вплинули на ситуацію в країні мобілізація, а також «триденна» стратегія Кремля із захоплення України.