Росія: у підмосковному Щолкові вдруге підпалили військкомат

В Росії у підмосковному місті Щолково підпалили військовий комісаріат, повідомляє видання «База».

Невідомий кинув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно будівлі. В результаті в одному з кабінетів на першому поверсі сталася пожежа.

Як зазначає «База», це вже друга спроба підпалу Щолківського військкомату. У травні невідомий кинув дві пляшки із запалювальною сумішшю до сусідньої будівлі цього ж військового комісаріату. Внаслідок підпалу постраждали два кабінети будівлі, у тому числі архів.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну по всій Росії підпалюються військкомати, відділи поліції та будівлі міських адміністрацій. Після оголошення мобілізації в Росії кількість таких випадків зросла. На даний момент налічується понад 50 спроб підпалів.