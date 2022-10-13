«Росія шкодить сама собі»: ядерні погрози Кремля, реакція Заходу, арсенали і сценарії

Чому Росія активізувала свій ядерний шантаж? Що насправді вона має в своєму арсеналі? Наскільки це все небезпечно для України? Якою має бути політика стримування Заходу щодо путінського режиму.

У той час як російська армія зазнає поразок на полю бою в Україні, Володимир Путін вкотре вдався до «ядерного шантажу», заявивши, що він готовий застосувати для «захисту Росії», а точніше – за визначенням очільника Кремля – «анексованих» українських територій, «усі наявні засоби» масового ураження. Щоб посилити шантаж, Путні навіть наголосив, що це, мовляв, «не блеф».

Це змусило лідерів західних держав і НАТО реагувати, а російських пропагандистів захоплено писати, що «світ прислухався до Путіна».

Але що насправді отримала Росія внаслідок цих заяв?

Співвідношення арсеналів

Насправді до слів Путіна про ядерні сили та їхню боєготовність прислухалися на Заході ще у 2015 році. Саме з того часу позиція західних лідерів була більш-менш однозначною: вони сприймали ці слова серйозно, але ніколи не розповідали конкретно, яким може бути їхня відповідь, закликаючи Росію не вдаватися до ядерних погроз.

Однак, широкомасштабна війна, яку розв'язала Росії проти суверенної України, примусила посилити реакцію на ядерну риторику Кремля.

Асоціація з контролю над озброєннями (Arms Control Association, ACA), що об'єднує багатьох експертів у сфері ядерних озброєнь організувала обговорення викликів. Думки експертів передає «Голос Америки».

Ханс Крістенсен (Hans Kristensen), директор Інформаційного ядерного проекту у Федерації американських учених, розповів у ході дискусії, організованої ACA, про те, що відомо про стан російського ядерного арсеналу.

Що має Росія:

Росія має в своєму розпорядженні приблизно 4500 ядерних боєголовок,

плюс ще 1500 тих, що були зняті з озброєння.

Нестратегічні (тактичні) ядерні заряди – від однієї до двох тисяч, включаючи зняті з озброєння.

Експерт при цьому пояснює, що поділ на «стратегічні» та «тактичні» є суто умовним, оскільки будь-яке застосування ядерної зброї – це стратегічний крок, і краще було б розділити російські озброєння за радіусом їх можливої дії.

«Росія має дуже різноманітні ядерні сили – вона має таку зброю в повітрі, на землі і на морі, і очевидно, що військові сценарії, які розглядає Росія, стосуються прилеглих до неї територій. Ми також можемо зробити висновок, що Росія покладається на тактичні ядерні озброєння, тому що її звичайні озброєння та збройні сили загалом перебувають у не надто просунутому стані, що ми бачили під час російської війни проти України».

Ханс Крістенсен не вважає досить ймовірним, що Росія застосує ядерну зброю в Україні: «Це підвищить напруженість дуже значно і може призвести, як на мене, до прямого зіткнення між військовими НАТО і Росії».

Проте експерт говорить про те, що буде задіяно, якщо Москва на це зважиться:

«Варто сказати, що останні випадки їхнього публічного брязкання зброєю виходять за рамки звичайної офіційної риторики Москви. Тому якщо говорити про те, що Росія може застосувати в Україні, то, швидше за все, це будуть комплекси «Іскандер» – їх можна досить швидко розгорнути і підготувати до пуску, а Україна не має озброєнь для адекватної відповіді. Рішення про таке застосування має приймати особисто Путін».

Що має НАТО?

Ханс Крістенсен згадав про те, що НАТО в Європі теж має серйозні ядерні сили, згідно з даними Федерації американських учених:

У Великобританії та Франції разом – понад 500 ядерних зарядів,

Плюс близько сотні ядерних зарядів, які США розмістили в Європі на шести базах у п'яти країнах: Бельгії, Німеччини, Італії, Нідерландах та Туреччині.

Експерт нагадав, що «досі НАТО не відповідало безпосередньо на ядерні погрози з боку Росії заявами, подібними до тих, що йдуть з Москви», але зазначив зроблене буквально напередодні генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом повідомлення про те, що Альянс не планує переносити або скасовувати намічені на жовтень навчання Steadfast Noon з ядерного стримування.

За словами Крістенсена, слова Столтенберга про те, що скасування навчань зараз «було б неправильним сигналом», можуть означати якийсь поворот в обміні репліками між Москвою та НАТО з ядерного питання.

Шкода для самої Росії

Роуз Гетемюллер (Rose Gottemoeller), у минулому – заступник генсека НАТО та головний переговорник з Москвою за договором СНО-3, яка також брала участь у розмові про поточну ядерну напруженість у світі через загрози Росії, звернула увагу на те, що можливе застосування ядерної зброї Росією проти України на полі бою може вдарити і по російських військах:

«Ті дані про радіуси поразки, які привів у своїй презентації Ханс Крістенсен, говорять про велику невизначеність, що допускає зворотний ефект для самих російських військ, а також в цілому для російської території, залежно від напрямку та інших метеорологічних умов»

Екс-дипломат США також навела думки ультра-патріотичних блогерів у Росії, які говорять у своїх публікаціях про те, що застосування ядерної зброї проти України було б злочином.

«Схоже, що навіть, незважаючи на вже згадане брязкання зброєю та агресивні заяви, які йдуть із Росії , там усередині йдуть справжні суперечки з цього приводу, і навіть прихильники жорсткої лінії всередині російської системи, мабуть, усвідомлюють моральну ціну, яку доведеться неминуче заплатити за використання ядерної зброї в цій жахливій війні».

Роуз Гетемюллер говорить про серйозні політичні зусилля, за допомогою яких адміністрація США і НАТО намагаються здійснити стримування Росії.

«На політичному рівні чіткі сигнали надходять з Білого дому, а також, як я вважаю, від Єнса Столтенберга з Брюсселя, і сигнал щодо щорічних навчань НАТО з ядерного стримування з цього ж числа. Ми говоримо, що наші ядерні сили є досить ефективними».

При цьому екс-заступник генсека НАТО не вважає, що загроза додаткових економічних санкцій серйозно вплине на те, чи застосує Путін ядерну зброю.

«Захід додати до економічних заходів проти Росії вже не зможе, тому не варто стримуватись, і треба бомбити ще. Схоже, саме такий настрій зараз у Москві і додаткові санкції на нього навряд чи вплинуть».

У будь-якому разі, каже Роуз Гетемюллер, США та Захід загалом мають утримуватися від зустрічних ядерних погроз, але бути готовими задіяти різні засоби у разі реальної загрози застосування Москвою ядерної зброї.

Це, за словами екс-дипломата, можуть бути дії в кіберпросторі зі знешкодження російської зброї, а також звичайні озброєння – причому як проти об'єктів Росії на українській території, якщо атака піде з них, так і проти об'єктів на самій території Росії.

При цьому Роуз Гетемюллер особливо наголосила, що «будь-які такі дії повинні бути суворо пропорційними і відповідними у разі російського удару по українських силах з використанням ядерної зброї».

Крім того, Гетемюллер вважала за потрібне ще раз чітко донести таку позицію:

«США і НАТО в жодному разі не розглядають жодного з таких варіантів своїх дій у відповідь як бажаний. Ми дуже сподіваємося уникнути будь-яких військових кроків, і хотіли б знизити напруженість у цьому конфлікті до тієї стадії, коли його рішення було б можливим за столом переговорів».

Реакція США

Президент Росії Володимир Путін суттєво прорахувався щодо можливостей своєї країни окупувати Україну, проте навряд чи застосує ядерну зброю – таку думку висловив президент США Джо Байден у інтерв’ю CNN.

«Я не думаю, що він це зробить», – сказав він у відповідь на питання журналіста Джейка Таппера щодо того, чи готовий Путін застосувати тактичну ядерну зброю.

Водночас він вказав на небезпеку від таких заяв:

«Гадаю, це безвідповідально з його боку говорити про це – сама ідея, що лідер однієї з найбільших ядерних держав у світі каже, що може використати тактичну зброю в Україні», – додав Байден.

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Президент США пояснив, що самі лише погрози з боку Кремля можуть мати дестабілізуючий ефект.

«Він (Путін – ред.) дійсно не може продовжувати говорити про застосування тактичної ядерної зброї так, наче це раціональний вчинок. Помилки трапляються. І може статися помилка в розрахунках, ніхто не може бути певний, що може трапитися і призвести до Армагеддону», – сказав він.

Байден не став відповідати на питання, що США мають план на випадок втілення Москвою ядерних погроз. Він пояснив, що з його боку було б «безвідповідально» про це говорити.

На питання, чи він просив Міністерство оборони США розглянути такий сценарій, президент відповів, що «Пентагон не треба було просити».

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Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.