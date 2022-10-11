Україна не застрахована від можливого ядерного удару РФ. «Враження, що там люди живуть останнім днем» – Данілов

Україна не має гарантій того, що Росія не застосує тактичну ядерну зброю проти тилових міст чи позицій ЗСУ, заявив в ефірі Радіо Свобода секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

На його думку, після масованого обстрілу міст України загроза ядерного удару зберігається, однак поки що у відомстві не бачать конкретних рухів РФ в цьому напрямку.

«Якщо Путін буде мати бажання використати тактичну ядерну зброю, з урахуванням поведінки певних країн, це, звичайно, може статися. На сьогоднішній день ми не бачимо, щоб це відбувалося. Але ми ні від чого не застраховані. З урахуванням того, що люди там, складається таке враження, живуть останнім днем, і їм вже на все байдуже, і на країну свою байдуже. Уявіть собі, як буде почуватися країна, яка вперше після Другої світової війни застосує ядерну зброю», – розповів Олексій Данілов у коментарі програмі Свобода Live.

Президент Росії Володимир Путін та його найближче оточення неодноразово погрожували застосувати «усі наявні засоби», щоб захистити «суверенітет і цілісність РФ». Востаннє президент Росії наголосив про це під час оголошення часткової мобілізації в РФ.

Західні лідери засудили такі погрози. Водночас поки що, за словами речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, Сполучені Штати не мають інформації, яка б підтверджувала повідомлення медіа про те, що Росія готується застосувати тактичну ядерну зброю на полі бою в Україні або поблизу нього.

Раніше президент США Джо Байден попередив Путіна про серйозні наслідки в разі застосування Росією ядерної чи хімічної зброї.