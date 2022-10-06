МЗС Росії заявляє, що Москва прагне уникнути ядерної війни

Росія заявляє, що залишається «повністю відданою» уникненню ядерного конфлікту на тлі глобальної стурбованості нещодавніми заявами Кремля, які вказують на те, що ядерна зброя є одним з варіантів у разі ескалації війни з Україною.

«Російська Федерація повною мірою дотримується принципу недопущення розгортання ядерної війни... Ми це неодноразово говорили і підтверджували. Переможців у такій війні не буде, і її ніколи не можна розв’язувати», – заявила 6 жовтня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова.

Президент Володимир Путін та інші високопосадовці Росії заявляли останніми днями, що вони не «блефують», коли кажуть про те, що Москва «має право використовувати всі свої військові засоби для захисту своїх територій», включаючи «щойно приєднані регіони».

Багато хто на Заході сприйняв це як ознаку того, що використання Росією ядерної зброї не можна виключати.

Відповідно до військової доктрини Росії, країна має право застосувати ядерну зброю у разі виникнення загрози існуванню країни.