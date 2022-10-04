«Якби Путін застосував ядерну зброю – це було б зброєю терору»: прогноз від ISW

Ядерний удар Росії може стати зброєю терору, і може бути завданий по тилових містах України. Хоча, ймовірність такого кроку Кремля, є дуже низькою, вважають в американському Інституті вивчення війни (ISW). Кореспонденти Радіо Свобода ексклюзивно поспілкувалися із Мейсоном Кларком – аналітиком ISW, який досліджує війну Росії проти України. Дізналися про:

аргументи щодо ймовірності застосування Росією ядерної зброї,

оцінку оголошеної в РФ мобілізації та її впливу на хід бойових дій,

фактори успішності дій ЗСУ,

ймовірність міжнародного трибуналу над Путіним

та прогнози тривалості війни.

– Із часів Карибської кризи сьогодні світ як ніколи близький до ядерної війни. Володимир Путін, як й інші російські політики, неодноразово погрожували ядерним ударом, якщо цілісність кордонів Росії опиниться під загрозою. Тепер, коли Росія намагається анексувати окуповані українські території, наскільки зростає ядерна загроза та якою може бути відповідь країн НАТО на можливий ядерний удар по території України?

– Як Ви вже зазначили, справді, рівень ядерної загрози зараз вищий, аніж у будь-який інший період цієї війни. Погрози надходять від Кремля, зокрема від Дмитра Медвєдєва.

Проте, в Інституті дослідження війни ми вважаємо, що шанси того, що Росія застосує ядерну тактичну зброю в Україні є низькими. Вони безперечно намагаються залякати Україну й змусити її відступити, а також залякати західних партнерів, щоб припинити їхню допомогу. Проте, ми не думаємо, що він справді хоче застосувати ядерну зброю. На це є кілька причин.

Це призведе до серйозної відповіді з боку НАТО та США

По-перше, він, очевидно розуміє, що це призведе до серйозної відповіді з боку НАТО та США. Ми чули досить чіткі меседжі від Білого Дому та інших партнерів НАТО. Вони заявили, що застосування ядерної зброї спровокує масштабну конвенційну, не ядерну, відповідь з боку США та НАТО, ціллю якої стануть російські війська на території України.

По-друге, він наймовірніше, не зможе ефективно застосувати ядерну зброю на полі бою, адже російські сили не в найкращій формі. Вони не зможуть використати шкоду, якої ймовірно зазнає українська армія, на свою користь.

До того ж бойовий дух та воля України настільки сильні в цей момент війни, що малоймовірно, що Україна здасться.

– Але все-таки, коли Путін та все його оточення говорять, що це не блеф, як ви думаєте: що може стати їхньою ціллю? Київ – столиця України? Чи інше велике місто? Або це може бути удар по українських силах у зоні бойових дій?

Якби Путін застосував ядерну зброю, то це було б зброєю терору – місце із великим скупченням людей

– Ймовірно, якби він (Путін) застосував ядерну зброю, то це було зброєю терору. Це було б місце із великим скупченням людей: Київ, Львів, можливо Одеса.

Як би жахливо це не звучало, малоймовірно, що можливий ядерний удар буде завданий по позиціях військових.

З точки зору ядерної тактичної доктрини Росії, на початку потрібно завдати ядерного удару по ключових позиціях української армії, а далі користуватися його наслідками і атакувати.

Проте, російські війська перебувають у настільки поганому стані, що те, що вони зможуть воювати на зараженому радіаційними викидами від ядерного вибуху полі бою, є малоймовірним. Тож, це має бути частина країни в тилу.

Але, знову ж таки, я не думаю, що це призведе до капітуляції України. Тому для Путіна в цьому немає сенсу, бо тільки призведе до серйозної відповіді.

– Путін нещодавно оголосив часткову мобілізацію в Росії, проте, швидше за все вона повноцінна. Якою на вашу думку є справжня причина для цієї мобілізації? У Росії закінчувались війська чи що?

– Так, російська армія зазнала надзвичайно багато втрат. Вони не були готові до такої довгої війни, коли у лютому здійснювали вторгнення. Важливо пам’ятати, що в Кремлі справді думали, що ця війна закінчиться за три дні? чи за тиждень. Вони не змогли передбачити наскільки довго вона триватиме.

Ми бачили, як Кремль намагався поповнити втрати своєї регулярної армії батальйонами добровольців, ПВК «Вагнер». Але зараз – це чоловіки без бойового досвіду, чоловіки, які не мали б підлягати мобілізації. Вони використовуються, щоб «закрити відомості». Їх відсилають на фронт майже без підготовки.

У нас є документи про те, що ЗСУ беруть російських солдатів у полон вже через три дні після оголошення мобілізації. Це час, за який можна дістатися до передових позицій, не отримавши ніякої підготовки. Незрозуміло чи Путін справді помилково думає, що ці війська будуть ефективними й дозволять йому далі проводити наступальні операції.

Мобілізація в РФ спрямована на гальмування поразки й підтримання російських позицій

Я вважаю, що такі дії спрямованні просто на гальмування поразки й підтримання російських позицій. І Кремль явно розраховує на те, що Європа почне замерзати взимку, через що допомога для України може зменшитися.

– Наскільки реальною є можливість деокупації Криму українською армією?

– Це, звичайно, можливо. Я не очікував би цього на ранніх стадіях війни, але я дійсно думаю, що Україна зможе увійти до незаконно анексованого Кримського півострова. Ми, скоріш, від цього ще далеко, але ми побачимо, якщо це станеться.

Херсонський наступ триває, і українські сили руйнують багато мостів та тилових районів російських, намагаючись змусити російські війська залишити Херсон і відійти назад за річку. Але після цього ЗСУ зіткнуться із ще однією російською оборонною позицією, за якою ми спостерігаємо останні кілька місяців.

Я, безумовно, бачу сценарій, за якого Україна зможе повернути собі Крим

Вони (російська армія) будують другу та третю лінії оборони, щоб протистояти українським атакам, а концентрація російських підрозділів у Криму, ймовірно, зробить його досить «міцним горішком».

Також важко атакувати безпосередньо через канали, що відокремлюють Крим від материкової України. Це, звичайно, можливо...

Я, безумовно, бачу сценарій, за якого Україна зможе повернути собі Крим, а також, звичайно, окуповані Донецьку та Луганську області.

Але, ймовірно, це можливо станеться принаймні через рік, якщо українські війська будуть на це здатні.

– Україна, ймовірно, буде спочатку деокуповувати Донецьку область та Луганську область, потім південь, і лише потім Крим?

– Я думаю, що з військової точки зору це можливо, однак на це, безумовно, потрібний час, і кілька контрнаступальних операцій.

Ця війна продовжиться у 2023, якщо і не в 2024 році

Ця війна продовжиться у 2023, якщо і не в 2024 році. Українські війська показують себе як дуже вправні на полі бою, виконуючи вдалі контратаки, не намагаючись відразу повернути всі окуповані території. Ці контратаки будуть продовжуватися у прийдешньому році, а російські позиції та сила будуть потроху занепадати.

Дуже важливо, щоб Україна й далі продовжувала тренувати та оснащувати своїх військових потрібним військовим обладнанням, що вона дуже ефективно робила протягом цієї війни. Але також необхідна підтримка та постачання західної зброї, зокрема важкої артилерії, танків. І, що не менш важливо, Україні потрібна підтримка снарядами для цього озброєння. Адже досі у Росії є перевага у кількості артилерійських снарядів.

– Від чого залежить підсумок осінньої військової кампанії? Що буде до кінця року? Чи зможуть українські війська взяти під контроль Херсон і розпочати контрнаступ на Луганському напрямку?

Не думаю, що Україні вдасться взяти Херсон до кінця року

– Прямо зараз ми бачимо успіхи ЗСУ на Північному Сході. Бо ми бачимо колапс у позиціях російської армії в цьому регіоні. Однак я не думаю, що Україні вдасться взяти Херсон до кінця року. Це, звичайно, можливо – ЗСУ продовжують обрізати постачання там російських військ. Все залежить від того, чи зможе Україна не дати можливості Росії відбудувати знищену військову інфраструктуру – мости та лінії постачання.

Однак, ймовірніше, що це продовжиться на початку 2023 року. Тут важливо сказати – війна не закінчиться взимку. Обидві сторони дуже підготовлені і треновані воювати в зимових умовах, і ми зможемо побачити ще більший розвиток на полі бою, ніж восени чи навесні.

– Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у нещодавньому інтерв’ю заявив, що це не остання війна між Україною та Росією, і що треба готуватися до наступних. Ви теж так думаєте? Чи буде загроза навіть тоді, коли Путін не буде президентом Росії?

Кремль невідворотно вибрав шлях поглинання України

– На превеликий жаль – так. Мені здається, що Кремль невідворотно вибрав шлях поглинання України і буде намагатися поставити там проросійське керівництво. І це продовжиться, я боюся, навіть після того як Путін залишить пост президента РФ.

Адже він (Путін) зміг розпалити в елітах та декотрих частинах населення «путінізм», який буде зберігатися на порядку денному в РФ навіть після нього. І це буде агресивна політика щодо України.

Це те, за чим ми дуже спостерігаємо зараз. Навіть якщо українським військовим вдасться витіснити армію Росії до кордонів, і деокупувати свої території, то це не означатиме, що війна закінчилася.

Швидше за все, Москва буде брати паузу, щоб відновитися і спробувати атакувати Україну знову.

– Що в такому разі робити Україні? Тому що ми знаємо приклади того ж Ізраїлю, який воює десятиріччями. Україна має поставити ППО по всій країні, як залізний купол? Чи зробити демілітаризовану зону на кордоні з Росією?

– Для України дуже важливо й надалі отримувати військову підтримку і добре оснащувати армію, принаймні до закінчення цієї фази війни, яким би не був її результат. Україна із західною підтримкою має продемонструвати Росії, що нова війна просто цього не варта. Що новий масштабний наступ на Україну не призведе ні до чого. Але сам конфлікт, безумовно, буде продовжуватися щонайменше кілька років.

Я не хочу спекулювати на датах – коли саме закінчиться ця війна і хто у ній переможе. Обидві сторони можуть. Але одне очевидно точно – Україні слід бути готовою до нових атак з боку Росії.

– Україна представила дипломатам 30-ти країн проєкт спеціального трибуналу проти Росії за її злочини в Україні. Чи реально посадити Путіна на лаву підсудних до кінця війни? І чи реально це взагалі?

Я сумніваюся, що міжнародна спільнота зможе вести процес щодо воєнних злочинів Росії

– На жаль я сумніваюся, що міжнародна спільнота зможе вести процес щодо воєнних злочинів, які Росія вчинила в Україні. Це стосується і російських військових, і окупаційної влади. Дуже важливо документувати ці злочини, публікувати їх, і показувати світу, що саме Кремль робить в Україні.

Я не експерт з міжнародного права, але мені видається дуже малим шанс, найближчим часом Міжнародний трибунал зможе притягти когось із Росії до відповідальності.