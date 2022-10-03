ЗСУ на півдні досягли найбільшого прориву від початку війни – Reuters

Українські сили досягли найбільшого прориву на півдні від початку повномасштабного вторгнення Росії, прорвавши російську оборону та швидко просуваючись уздовж річки Дніпро у понеділок, заявляє інформаційна агенція Reuters.

За даними агенції, Київ надав небагато інформації про успіхи на півдні, але російські джерела визнали, що українські війська просунулися на десятки кілометрів уздовж західного берега річки, відвойовуючи на шляху низку сіл.

Зокрема у коментарі російському державному телебаченню призначений Росією керівником окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо повідомив про прорив біля селище Дудчани.

Як зауважують журналісти Reuters, це селище розташоване приблизно в 30 км на південь від місця фронту до прориву – це вказує на швидше просування на півдні.

У Генштабі про стрімке просування на півдні ще не повідомляють. Але військові та регіональні чиновники вже оприлюднили деякі подробиці. Зокрема депутат Херсонської облради Сергій Хлань назвав Осокорівку, Михайлівку, Хрещенівку та Золоту Балку деокованими населеними пунктами.

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3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ продовжується, є нові звільнені населені пункти в кількох областях. Але інших подробиць він не навів.

Напередодні повідомлялося про звільнення двох населених пунктів на Херсонщині – Архангельська та Миролюбівки. 2 жовтня в оперативному командуванні «Південь» без подробиць повідомили, що «успіхи є», а обстановка змінюється дуже динамічно.