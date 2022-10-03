Зеленський відреагував на опитування Маска щодо Донбасу і Криму

Президент України Володимир Зеленський у відповідь на оприлюднення Ілоном Маском опитування щодо Криму.



«Який Ілон Маск вам подобається більше? Той, що підтримує Україну? Той, що підтримує Росію?» – написав Зеленський у твіттері.



Раніше сьогодні американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твіттері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».

Згодом він також запропонував своїм підписникам в твіттері – понад 107 мільйонів читачів – взяти участь в опитуванні.



«Тоді давайте спробуємо так: люди, які живуть на Донбасі та в Криму, мають вирішити, чи вони є частиною Росії чи України. Так чи ні?» – написав він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Ілон Маск висловлював підтримку Україні. Водночас він висловлював співчуття «великим людям Росії, які цього (війни Росії проти України - ред.) не бажають».

У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.