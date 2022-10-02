«Успіхи є» – Гуменюк про ситуацію на півдні

В оперативному командуванні «Південь» заявляють про успіхи ЗСУ на півдні.



«Ситуація – складна і напружена. обстановка змінюється дуже динамічно. Про успіхи поки звітувати зарано. Але маленький анонс – успіхи є», – заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

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За її словами, зберігається тенденція з накопичення сил противника на південному напрямку.

«Зараз вони маневрують, продовжують переформатовуватись. Тому що завданні нами удари для них є досить суттєвими і відчутними. Вони намагаються підтягувати і поповнення втому числі. Поки що воно не суттєве, оскільки транспортні артерії ми тримаємо під вогневим контролем», – додала Гуменюк.



Раніше у соцмережах повідомили про звільнення села Хрещенівка в Нововоронцовському районі Херсонської області. З'явилися фото з українськими захисниками з прапором України на околицях Хрещенівки.

Наприкінці вересня у Пентагоні заявили, що українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що поразка російських військ у Лимані свідчить про те, що утримання позицій у Луганській області хвилює Володимира Путіна значно менше, ніж південь України.

Ввечері 1 жовтня українські військові повідомили про звільнення Лиману і взяття його під контроль. У Міністерстві оборони Росії заявили про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.