Східне угруповання військ каже, що ЗСУ зайшли в Лиман. Росія заявила про відхід

(Доданий коментар заступниці міністра оборони України)
Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону «Єдині новини» 1 жовтня підтвердив, що українські Збройні сили зайшли в Лиман Донецької області, у місті тривають бої.
«Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом», – сказав він.
Дещо раніше 1 жовтня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео українських військових, які стоять біля стели на в’їзді в Лиман і вивішують український прапор.
Згодом цього дня фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.
Ще раніше 1 жовтня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені – там тривають стабілізаційні заходи.
На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.
1 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.
«У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лиману – ред.) на більш вигідні рубежі», – йдеться у повідомленні.
Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у фейсбуці: «В Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація».
Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом, вказали на те, що українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин.
30 вересня американський Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані. Згодом українське командування підтвердило, що оточення триває.
30 вересня президент Володимир Зеленський заявив про «суттєві результати» ЗСУ на сході України.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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