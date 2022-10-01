Східне угруповання військ каже, що ЗСУ зайшли в Лиман. Росія заявила про відхід

(Доданий коментар заступниці міністра оборони України)

Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі національного марафону «Єдині новини» 1 жовтня підтвердив, що українські Збройні сили зайшли в Лиман Донецької області, у місті тривають бої.

«Інформація і те відео, яке ви бачили зі стелою, – це правда. Ми уже в Лимані. Але точаться бої. Деталі будуть згодом», – сказав він.

Дещо раніше 1 жовтня очільник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео українських військових, які стоять біля стели на в’їзді в Лиман і вивішують український прапор.

Згодом цього дня фонд «Повернись живим» опублікував відео з Лиману і повідомив, що на ньому – окупанти, які намагаються втекти з міста.

Ще раніше 1 жовтня речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що російське угруповання в районі Лиману оточене. Населені пункти Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве, Ставки звільнені – там тривають стабілізаційні заходи.

На запитання щодо кількості російських військ, які перебувають в оточенні, Череватий назвав цифру в близько 5 тисяч, але зазначив, що цифра може бути вже меншою.

1 жовтня Міністерство оборони Росії заявило про відведення з Лиману своїх військ «на більш вигідні рубежі» – після заяв українських військових про оточення.

«У зв’язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Красний Лиман (стара назва Лиману – ред.) на більш вигідні рубежі», – йдеться у повідомленні.

Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр написала у фейсбуці: «В Лимані бої. Стриматись і не писати в фейсбуці значно простіше, ніж нашим зараз там. Стримайтесь. Генштаб не забуде повідомити тоді, коли буде для вас інформація».

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) в звіті, оприлюдненому вночі проти суботи за київським часом, вказали на те, що українські війська, ймовірно, захоплять або візьмуть у кільце Лиман протягом наступних 72 годин.

30 вересня американський Інститут вивчення війни зазначив, що українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані. Згодом українське командування підтвердило, що оточення триває.

30 вересня президент Володимир Зеленський заявив про «суттєві результати» ЗСУ на сході України.