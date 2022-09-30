У ISW кажуть, що ЗСУ, ймовірно, завершили оточення військ РФ в Лимані, Київ це не коментує

Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення окупантів в Лимані, заявляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Українські війська, ймовірно, майже завершили оточення російського угруповання в Лимані та перерізали критичні наземні лінії зв’язку, які підтримують російські війська в районі Дробишеве-Лиман», – йдеться у звіті інституту.



Експерти ISW з посиланням на російські джерела вказують, що українські війська, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана наприкінці 29 вересня.



«Відомий російський військовий кореспондент повідомив, що українські війська прорвали російську оборону в районі Ставок, за 10 км на північ від Лиману, і перерізати дорогу Торське-Дробишеве, яка є останнім шляхом постачання та виїзду для російських сил, які утримують лінію на захід від Лиману. Кореспондент назвав «надзвичайно складною» ситуацію для підрозділів підрозділу БАРС-13 і 752-го мотострілецького полку, які, як повідомляється, тримають оборону в районі Дробишевого і в Лимані», – повідомляють у ISW.



Інший російський блогер заявив, що українські війська атакують Лиман з трьох напрямків і перерізали російський доступ до критичної дороги Сватове-Лиман, додають експерти.

Українська сторона про оточення Лимана не повідомляє. Офіційно також Москва не реагувала на повідомлення про оточення своїх війська в українському Лимані.

Напередодні британська розвідка заявила, що українські підрозділи здійснюють повільний поступ щонайменше за двома напрямками на схід від річок Оскол і Сіверський Донець, де підрозділи консолідувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця. Росія, з іншого боку, зосереджує «більш суттєву оборону, ніж раніше», адже контрнаступ ЗСУ тепер загрожує частинам окупованої Луганської області, кажуть у розвідці.