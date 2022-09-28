Армія РФ продовжує спроби наступу на Бахмут, попри тиск ЗСУ з двох боків – британська розвідка

Україна продовжила свій контрнаступ на північному сході протягом останніх двох днів, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки вранці 28 вересня.

За її спостереженнями, українські підрозділи здійснюють повільний поступ щонайменше за двома напрямками на схід від річок Оскол і Сіверський Донець, де підрозділи консолідувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця.

Росія, з іншого боку, зосереджує «більш суттєву оборону, ніж раніше», адже контрнаступ ЗСУ тепер загрожує частинам окупованої Луганської області. З іншого боку, потужні бої тривають і в Херсонській області.

«Росія продовжує затяті спроби просунутися в районі Бахмута на Донбасі, навіть стикаючись із серйозним тиском на своїх північних і південних флангах. Ймовірно, це пов’язано з політичним тиском, оскільки Росія використовує сили, які інакше могли б посилити інші фланги», – припускають у відомстві.

За даними Генштабу ЗСУ, за попередню добу Сили оборони відбили атаки противника в Донецькій області, біля населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Миколаївка Друга, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка та Безіменне.