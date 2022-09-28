Втрати російської армії перевищили 58 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила близько 400 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 58 150 військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:
- 2312 танків (+6 за останню добу)
- 4889 бойову броньовану машину (+8)
- 1381 артилерійську систему (+3)
- 331 реактивну систему залпового вогню
- 175 засобів ППО
- 262 літаки (+1)
- 224 гелікоптерів
- 989 БПЛА (+12)
- 242 крилаті ракети (+1)
- 15 кораблів
- 3742 автомобілів та автоцистерн(+12)
- 131 одиницю спеціальної техніки
21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.
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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
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