Втрати російської армії перевищили 58 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила близько 400 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 58 150 військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:

2312 танків (+6 за останню добу)

4889 бойову броньовану машину (+8)

1381 артилерійську систему (+3)

331 реактивну систему залпового вогню

175 засобів ППО

262 літаки (+1)

224 гелікоптерів

989 БПЛА (+12)

242 крилаті ракети (+1)

15 кораблів

3742 автомобілів та автоцистерн(+12)

131 одиницю спеціальної техніки

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.