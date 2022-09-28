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Втрати російської армії перевищили 58 тисяч – Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. На фото: знищена російська БМП-2 на Харківщині, 24 вересня 2022 року

Росія за добу втратила близько 400 військових, загалом у повномасштабній війні проти України – 58 150 військових, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними штабу, найбільших втрат противник знову зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Крім того, у Генштабі повідомляють, що у війні проти України Москва також втратила:

  • 2312 танків (+6 за останню добу)
  • 4889 бойову броньовану машину (+8)
  • 1381 артилерійську систему (+3)
  • 331 реактивну систему залпового вогню
  • 175 засобів ППО
  • 262 літаки (+1)
  • 224 гелікоптерів
  • 989 БПЛА (+12)
  • 242 крилаті ракети (+1)
  • 15 кораблів
  • 3742 автомобілів та автоцистерн(+12)
  • 131 одиницю спеціальної техніки

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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