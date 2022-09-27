ЗСУ відбили атаки противника біля семи населених пунктів – Генштаб

Українські військові протягом доби відбили атаки противника біля населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, українська авіація завдала по позиціях російських військ 28 ударів – підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.
Крім того, українські ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів скупчення окупантів та їхньої техніки, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 «окремих важливих цілей», додають у Генштабі.
Водночас українські військові попереджають, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, також задіяв ударні БпЛА.
За даними Генштабу, внаслідок російських атак постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких – Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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