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ЗСУ відбили атаки противника біля семи населених пунктів – Генштаб

Українські ракетні війська, артилерія та авіація завдали ударів по позиціях російських військ. Фото ілюстративне

Українські військові протягом доби відбили атаки противника біля населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам’янка, Первомайське, повідомляє у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, українська авіація завдала по позиціях російських військ 28 ударів – підтверджено ураження понад 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів.

Крім того, українські ракетні війська і артилерія уразили 5 пунктів управління, 12 районів скупчення окупантів та їхньої техніки, дві позиції зенітних ракетних комплексів, три склади з боєприпасами, а також понад 10 «окремих важливих цілей», додають у Генштабі.

Водночас українські військові попереджають, що залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. За минулу добу противник завдав 9 ракетних та 22 авіаційних удари, здійснив понад 90 обстрілів з РСЗВ, також задіяв ударні БпЛА.

За даними Генштабу, внаслідок російських атак постраждали понад 50 населених пунктів, серед яких – Слов’янськ, Краматорськ, Соледар, Авдіївка, Новопіль, Запоріжжя, Марганець, Мусіївка, Кривий Ріг, Нікополь, Потьомкине, Осокорівка, Миколаїв, Очаків та Біленьке.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

На середину липня Україна оцінювала втрати Росії у війні в більш ніж 38 тисяч особового складу. Кремль не озвучує дані щодо загиблих під час вторгнення, але визнає, що втрати «значні». Наприкінці червня президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 25 вересня верифікувало 14 844 випадки загибелі(5996) і поранення (8848) цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією 24 лютого 2022 року. В ООН наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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