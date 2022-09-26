Війська РФ обстріляли Слов’янськ і Краматорськ, є поранені – влада

Російські війська у понеділок завдали ракетних ударів по центру Краматорська, в результаті чого четверо людей зазнали поранень, повідомила пресслужба Донецької облдержадміністрації.

«Російські окупанти практично одночасно нанесли удари по Краматорську та Слов’янську. У Краматорську рашисти вразили центр міста: одна ракета впала у парк скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого митця з Донеччини В’ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку… Внаслідок прямого влучання ракети зруйновано стіну в одній із квартир 5-поверхівки, 4 людини зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.

У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлюь в держадміністрації, вказуют.

«Скульптури (у парку – ред.) вцілили, лише деякі посічені уламками», – йдеться в повідомленні.

«Стосовно Слов’янська. Під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється», – додали у відомстві.

Раніше про обстріл Слов’янська повідомив і голова військової адміністрації Вадим Лях. На початку вересня він казав, що у Слов’янську залишилось близько 20 тисяч мешканців, а до повномасштабної війни було 100 тисяч.

Москва з початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.