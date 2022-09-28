ЗСУ продовжують «цілеспрямований рух вперед» на півночі та півдні – Пентагон

Українські військові продовжують «цілеспрямований рух вперед», російські сили на півдні та півночі обороняються, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Водночас він зауважив, що російські війська намагаються проводити наступальні операції на Донбасі, але ЗСУ їх відбивають.

«З точки зору позиції російських сил немає ніяких серйозних зрушень. Крім того, що ми продовжуємо спостерігати, зокрема на Донбасі, спроби росіян провести наступальні операції. Наразі українці добре впоралися з утриманням там рубежу та відбиттям цих наступальних операцій. Те, як я б охарактеризував (ситуацію на – ред.) північ і південь з російського боку, на цьому етапі є по суті обороною. Українці продовжують цілеспрямований рух вперед», – сказав він під час брифінгу.

В результаті наступу на Харківщині українські сили звільнили близько 8500 тисяч квадратних кілометрів території. Аналітики називають цю поразку Москви найбільшою з початку війни з Україною. Через дії ЗСУ російській армії довелося залишити прикордоння на півночі від Харкова, свій відступ російська сторона назвала «перегрупуванням».

Керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк 23 вересня заявила про «запеклі бої» на півдні України. За її словами, противник все ж таки поступається.