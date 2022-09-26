Зеленський назвав «ціль номер один» для України і для окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що особливо гостра ситуація зараз – на Донеччині.

«Робимо все, щоб стримати ворожу активність. Саме там зараз наша ціль номер один, оскільки і для окупантів Донбас – все ще ціль номер один», – сказав голова держави у вечірньому зверненні 26 вересня.

За його словами, «попри очевидну безглуздість війни для Росії» і втрату загарбниками ініціативи, командування російських військових все одно «жене їх на загибель».

«Постійні спроби російського наступу на Донеччині напевно увійдуть в історію воєн як одне з найбільш цинічних убивств своїх же солдатів. Коли бачимо це, коли бачимо ці наступи, ще раз переконуємося, що російська мобілізація – це відверте намагання дати командирам на місцях постійний потік гарматного мʼяса. Іншого сенсу в російській мобілізації просто немає», – сказав Зеленський.

Він також додав, що провів сьогодні чергове засідання Ставки, на якому розглядали оперативну ситуацію на передовій і обговорили застосування російськими силами нових озброєнь, зокрема іранських безпілотників.

Раніше сьогодні британська розвідка заявила, що через брак інструкторів мобілізовані в Росії «можуть мати великі втрати».

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 26 вересня повідомив, що українські військові протягом доби відбили атаки російських сил поблизу восьми населених пунктів: Спірного, Соледару, Підгородного, Бахмута, Майорська, Кам’янки, Побєди та Павлівки.

У Генштабі додали, що загарбники продовжують зосереджувати зусилля на утриманні захоплених територій, спробах повної окупації Донецької області, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.