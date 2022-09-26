Через брак інструкторів мобілізовані в РФ «можуть мати великі втрати» – британська розвідка

Перші групи чоловіків, мобілізованих у Росії, почали прибувати на військові бази, відтак Москва тепер «матиме адміністративний та логістичний виклик» щодо їх навчання,. Про це повідомляє розвідка Великої Британії, на яку посилається Міністерство оборони 26 вересня.

У відомстві зазначають, що, на відміну від більшості західних армій, Росія «надає базове навчання низького рівня солдатам у призначених оперативних підрозділах, а не спеціальних навчальних закладах».

Розвідка повідомляє, що кожна російська бригада зазвичай має три батальйони, один з яких залишається в місці дислокації і тренує новобранців. Втім, Росія відрядила до України чимало з цих третіх батальйонів.

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«Відсутність військових інструкторів і поспіх, з яким Росія розпочала мобілізацію, свідчать про те, що багато призваних підрозділів будуть розгорнуті на лінії фронту з мінімальною відповідною підготовкою. Вони, ймовірно, матимуть високий рівень втрат», – припускають у британському Міноборони.

Вранці 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в країні «у зв’язку з ситуацією в Україні». Це спровокувало масовий виїзд із країни росіян, які можуть бути призвані до армії.