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Росія: поліція розігнала мітинг проти мобілізації у Махачкалі

В акції у центрі міста брали участь щонайменше 100 людей

Поліція у Махачкалі, столиці російського регіону Дагестан, 25 вересня розігнала мітинг проти мобілізації, оголошеної президентом Росії Володимиром Путіним. В акції у центрі міста брали участь щонайменше 100 людей, затримувані вступали в сутички з поліцією, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії.

Учасники мітингу, серед яких було багато жінок, кричали «Ні війні!» і «Наші діти – не добриво!». Поліція затримувала деяких із них, частину протестувальникам вдалося відбити, випливає із відеозаписів очевидців.

Поліція діяла жорстко, на відео з місця подій видно удар поліцейського по обличчю однієї з демонстранток і напад підполковника поліції на затриманого, якого конвоювали двоє поліцейських. Також опубліковано відеофрагмент, на якому чоловік у цивільному стріляє у повітря на площі, де зібралися жінки і діти.

Затримання були масовими, передає телеграм-канал «Горець», але точна кількість затриманих поки невідома. З фотографії «Кавказького вузла» випливає, що до 8-ої вечора площа, де проходив протест, була зачищена, там чергують співробітники силових органів.

У неділю масові протести проти мобілізації розпочалися одразу в кількох регіонах Росії. Видання «Агентство» зазначає, що основний склад протестувальників у Дагестані, Кабардино-Балкарії та Якутії становили жінки – матері й дружини чоловіків, яким прийшли мобілізаційні повістки.

Голова Дагестану Сергій Меліков вдень 25 вересня закликав «виправити помилки» мобілізації. За його словами, в армію не повинні потрапити студенти, батьки багатодітних сімей і «хлопці, які ніколи не тримали в руках автомат». 24 вересня голова Якутії Айсен Ніколаєв заявив, що «помилково мобілізованих» необхідно повертати з армії.

Протести у Росії почалися через кілька годин після того, як Путін 21 вересня оголосив про часткову військову мобілізацію, що має на меті підтримати російські сили, які воюють в Україні. Під час перших протестів затримали понад 1300 людей, декому вручали повістки.

Після оголошеної в Росії мобілізації 21 вересня росіяни почали масово скуповувати квитки за кордон, а також намагатися виїхати з країни наземним транспортом. Кілометрові затори сформувалися на кордоні з Казахстаном, Монголією і Грузією.

У деяких регіонах мобілізація відбувається в екстреному порядку на тлі паніки місцевого населення. Російська влада заявила про намір мобілізувати 300 тисяч резервістів, але за повідомленнями ЗМІ, реальна цифра може перевищити мільйон людей.

Російське видання «Верстка» стверджує з посиланням на джерела, що в Росії може бути запроваджений воєнний стан. Такий план два джерела, близькі до Кремля, назвали «небажаним, але можливим». Введення такого режиму приведе, зокрема, до посилення заборони масових акцій протесту.

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