Експерти ISW заявляють про «серйозні та системні» проблеми мобілізації в Росії

Росія має «серйозні та системні» проблеми під час мобілізації, йдеться в щоденному звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Зусилля російської часткової мобілізації стикаються з серйозними і системними проблемами у перші дні, породжуючи народне обурення та створюючи умови для формування мобілізованого резерву, нездатного виконувати завдання, які поставив перед ним президент Росії Володимир Путін. За перші 48 годин після оголошення часткової мобілізації по всій Росії сталися протести, напади на призовні пункти та вандалізм», – йдеться у звіті.



Експерти ISW вказують, що, попри те, що Росія прагне мобілізувати боєздатних резервістів, у соцмережах повідомляють, що російські військові центри вербування, військові служби та місцеві адміністрації мобілізують чоловіків, які не відповідають заявленим Кремлем критеріям.



У ISW також звертають увагу на повідомлення медіа про те, що Кремль нібито має на меті завершити цю часткову мобілізацію до 10 листопада і мобілізувати 1,2 мільйона чоловіків замість публічно оголошених 300 000. Москва спростувала повідомлення про мобілізацію мільйона людей.



Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) не можуть перевірити ці дані, але наголошують – наявна інформація свідчить про те, що ця мобілізаційна кампанія перевантажує «неефективну та невмотивовану бюрократичну систему та може не сформувати вкрай необхідний боєздатний резерв за короткий час або взагалі».

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21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення у країні часткової мобілізації і підписав відповідний указ.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявляв, що в рамках «часткової мобілізації» планують призвати 300 тисяч осіб, проте «Нова газета. Європа» з посиланням на джерело в адміністрації президента повідомила, що насправді засекречений пункт президентського указу дозволяє призвати до мільйона людей. У Кремлі це заперечили.