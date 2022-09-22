Російські ЗМІ повідомили про ймовірну мобілізацію до мільйона людей, Кремль це заперечує

Російські ЗМІ повідомили, що в засекречному пункті указу російського президента Володимира Путіна про мобілізацію йдеться, що в армію можуть бути призвані до мільйона людей. Проте в Кремлі цю інформацію назвали «брехнею».



«Цифру кілька разів виправляли, і в результаті зупинилися на мільйоні», – повідомило «Новій газеті. Європа» джерело в адміністрації президента РФ.



Речник президента РФ Дмитро Пєсков в коментарі російські агенції «Интерфакс» назвав брехнею твердження про те, що указ про часткову мобілізацію передбачає можливість призову до одного мільйона людей.

Читайте також: Британська розвідка про мобілізацію в РФ: Путін йде на «значний політичний ризик»

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

На сайті порталу правової інформації опублікували указ про оголошення в Росії часткової мобілізації. Сьомий пункт цього указу було позначено фразою «для службового користування».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.