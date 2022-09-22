Британська розвідка про мобілізацію в РФ: Путін йде на «значний політичний ризик»

Британська розвідка заявляє, що оголошена президентом Росії Володимиром Путіним «часткова мобілізація» свідчить про те, що Москва вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні.

«Навіть така обмежена мобілізація, швидше за все, буде дуже непопулярною серед частини російського населення. Путін йде на значний політичний ризик у надії отримати таку необхідну бойову силу. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні», – йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому Міністерством оборони Великої Британії вранці 22 вересня.

У розвідці додали, що Росія, ймовірно, зіткнеться з матеріально-технічними й адміністративними проблемами, щоб зібрати 300 тисяч військовослужбовців. «Ймовірно, вона спробує створити нові формування з багатьма з цих військових, які навряд чи будуть боєздатними протягом місяців», – йдеться у звіті.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.