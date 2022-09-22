ISW: оголошена Путіним «часткова мобілізація» суттєво не вплине на хід війни в найближчі місяці

Оголошена президентом Росії Володимиром Путіним «часткова мобілізація» суттєво не вплине на хід війни в найближчі місяці, пише у щоденному звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Оголошення російського президента Володимира Путіна про «часткову мобілізацію» 21 вересня відобразило багато проблем, з якими Росія стикається під час невдалого вторгнення в Україну, які Москва навряд чи зможе вирішити в найближчі місяці. Наказ Путіна мобілізувати частину «підготовленого» резерву Росії, тобто осіб, які пройшли строкову службу, не створить значної бойової сили Росії протягом місяців. Цього може бути достатньо, щоб у 2023 році підтримувати нинішній рівень російської військової сили за рахунок компенсації втрат росіян, хоча навіть це ще неясно», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголосили, що таким чином, часткова мобілізація в Росії не позбавить Україну можливості звільнити більше окупованих територій до зими і взимку.

В інституті вказують, що незрозуміло, скільки російського резерву вже залучено воювати в Україні.

«У листопаді 2021 року представники західної розвідки заявили, що Росія призвала «десятки тисяч резервістів» у рамках передвоєнної мобілізації. У червні 2022 року українські військові повідомили, що російські війська направили 80 000 військовослужбовців мобілізованого резерву для боротьби в Україні. Російські військові, ймовірно, викликали найбільш боєздатні резерви під час передвоєнної мобілізації, що свідчить про те, що нинішня часткова мобілізація розпочнеться із залучення менш боєздатного персоналу», – йдеться у звіті.

Як заявили в ISW, російські резерви погано навчені і не проходять підвищення кваліфікації після завершення терміну призову.

«Російська обов’язкова військова служба триває всього один рік, що дає призовникам мало часу, щоб навчитися бути солдатами. Відсутність перепідготовки після цього початкового періоду прискорює деградацію набутих солдатських навичок із часом. Шойгу(міністр оборони Росії – ред.) говорив про намір призвати резервістів із «бойовим досвідом», але дуже мало російських резервістів, крім тих, які зараз служать в Україні, мають бойовий досвід», – наголошують автори звіту.

В ISW зауважили, що суб’єкти федерації (регіони) РФ продовжують приховану мобілізацію, попри заяву Путіна про часткову мобілізацію.

«Часткова мобілізація Росією не змінить війну цього року і може мати чи не мати значного впливу на здатність Росії продовжувати операції на поточному рівні наступного року. Україні й Заходу не варто ані відкидати це, ані перебільшувати», – підсумували автори звіту.

ISW також наголошує, що вчорашню промову Путіна не слід сприймати як «явну погрозу», що Росія застосує проти України ядерну зброю, якщо Україна продовжить контрнаступ на окуповані території після анексії.

Вранці 21 вересня Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії. Згодом міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що планують призвати 300 тисяч резервістів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, що таке рішення ніяк не вплине на готовність України боротися. «Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю – чи добровільно, чи за мобілізацією», – заявив Залужний.

Після оголошення у десятках міст Росії влаштували акції та пікети, поліція затримала понад 1300 людей.