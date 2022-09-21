Зеленський на Генасамблеї ООН – Росія не ставиться серйозно до припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи по відеозв’язку на Генасамблеї ООН, заявив, що рішення Росії про часткову мобілізацію свідчить про те, що Москва несерйозно ставиться до переговорів про припинення війни.

Через кілька годин після заяви президента Росії Володимира Путіна про мобілізацію Зеленський висловив упевненість, що Україна переможе у відбитті нападу Росії та витісненні її військ зі своєї території.

«Ми можемо повернути український прапор на всю нашу територію. Ми можемо це зробити силою зброї. Але нам потрібен час»», – сказав президент.

Зеленський заявив, що будь-які розмови Кремля про переговори є лише тактикою затягування, і що дії Москви говорять голосніше, ніж її слова.

«Вони говорять про переговори, але оголошують військову мобілізацію. Вони говорять про переговори, але анонсують псевдореферендуми на окупованих територіях України», – сказав він.

За словами Зеленського, «Росія хоче війни, це правда». Але «Росія не зможе зупинити хід історії», – сказав він, заявивши, що «людство і міжнародне право сильніші» за країну,ь яку він назвав «терористичною державою».

Також президент України закликав світових лідерів позбавити Росію права голосу в міжнародних інституціях і права вето в Раді безпеки ООН, заявивши, що агресорів потрібно карати та ізолювати.

Промова Зеленського була однією з найбільш очікуваних в рамках чергової сесії Генасамблеї ООН, яка цього року присвячена війні в Україні. На минулорічній Генасамблеї, торік у вересні, Зеленський порівняв ООН із «супергероєм на пенсії», коли закликав звернути увагу на в тому числі, агресію РФ проти України.