П’ятеро звільнених з полону командирів «Азову» до кінця війни будуть під протекцією Ердогана – президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що п’ятеро звільнених з російського полону командирів полку «Азову» до кінця війни будуть під протекцією президента Туреччини Ерджепа Таїпа Ердогана.

«Україна домовилась з Туреччиною – я говорив про це з президентом Ердоганом, що п’ятеро наших командирів («Азову» – ред.), які звільняються з полону, перебуватимуть у повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час – до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега», – повідомив Зеленський у нічному відеозверненні.

Він заявив, що саме процес звільнення командирів «Азову» був дуже складним. І цих п’ятьох військових було звільнено через обмін на 55 російських полонених.

Як повідомили в ОПУ, наразі поряд із п’ятьма «азовцями» перебувають начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.