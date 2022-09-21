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Правозахисники підтвердили, що серед звільнених РФ із полону іноземців є марокканець Брагім Саадун

Влітку так званий суд терористичного угрупування «ДНР» засудив марокканця Брагіма Саадуна до страти

Іноземця із Марокко Брагіма Саадуна, що отримав смертний вирок від угруповання «ДНР», звільнили 21 вересня, підтвердила Українська Гельсінська спілка з прав людини у фейсбуці.

Він покинув тимчасово окуповану територію України і вже прилетів до Саудівської Аравії, кажуть правозахисники.

«Ми отримали офіційне підтвердження про те, що Брахіма було звільнено за сприянням саудівського принца Мухаммеда ібн Салман та доставлено до Саудівської Аравії. Ми з його сестрою та другом за цей час стали вже як сім’я, і всі на емоціях, адже щасливі, що дорога їм людина нарешті на свободі», – заявила адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ Анна Козьменко.

Раніше сьогодні агенція Reuters повідомила, що влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців, щодо частини з яких уже винесли так звані вироки у псевдосудах угруповання «ДНР», а частину – планували засудити на окупованій частині Донецької області за участь у бойових діях на боці України.

За даними агентства, йдеться про п’ятьох громадян Великобританії, двох громадян США, а також громадян Швеції, Хорватії та Марокко.

Імена звільнених не називали, відомо лише, що серед них точно є британець Ейден Еслін та американці Александр Друке та Енді Г’юн.

За повідомленнями, звільнення захоплених у полон стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

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На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади». Засуджені, згідно з ухвалою, мали бути розстріляні.

Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.

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