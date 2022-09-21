Правозахисники підтвердили, що серед звільнених РФ із полону іноземців є марокканець Брагім Саадун

Іноземця із Марокко Брагіма Саадуна, що отримав смертний вирок від угруповання «ДНР», звільнили 21 вересня, підтвердила Українська Гельсінська спілка з прав людини у фейсбуці.

Він покинув тимчасово окуповану територію України і вже прилетів до Саудівської Аравії, кажуть правозахисники.

«Ми отримали офіційне підтвердження про те, що Брахіма було звільнено за сприянням саудівського принца Мухаммеда ібн Салман та доставлено до Саудівської Аравії. Ми з його сестрою та другом за цей час стали вже як сім’я, і всі на емоціях, адже щасливі, що дорога їм людина нарешті на свободі», – заявила адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ Анна Козьменко.

Раніше сьогодні агенція Reuters повідомила, що влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців, щодо частини з яких уже винесли так звані вироки у псевдосудах угруповання «ДНР», а частину – планували засудити на окупованій частині Донецької області за участь у бойових діях на боці України.

За даними агентства, йдеться про п’ятьох громадян Великобританії, двох громадян США, а також громадян Швеції, Хорватії та Марокко.

Імена звільнених не називали, відомо лише, що серед них точно є британець Ейден Еслін та американці Александр Друке та Енді Г’юн.

За повідомленнями, звільнення захоплених у полон стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

Читайте також: Марокканця і британців, які пішли до ЗСУ, хочуть стратити у Донецьку

На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади». Засуджені, згідно з ухвалою, мали бути розстріляні.

Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.