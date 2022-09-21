Україна повернула з російського полону 215 військових. Москві віддали Медведчука – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак вночі повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них – це бійці полку «Азов».

За його словами, Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, – загалом 55 російських полонених.

«Денис Прокопенко «Редіс», Сергій Волинський «Волина», Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командири з «Азовсталі» – вони вже перебувають у безпеці. Це результат особистих домовленостей президента Зеленського з президентом Ердоганом. Росіяни хотіли нас шантажувати їхніми життями, але ми не дамо їм можливості робити це ні з ким. Також серед звільнених – 10 іноземців, які воювали за Україну, і яким погрожували смертю. Вони вже знаходяться в місті Ер-Ріяд. Ми обміняли 200 наших героїв на Медведчука, який вже дав усі можливі покази слідству. А 5 героїв-командирів «Азовсталі» – на 55 російських полонених, які не мають для нас жодного інтересу», – розповів Єрмак у фейсбуці.

Єрмак уточнив, що обмін полоненими пройшов у декілька етапів і у різних локаціях.

«Це був складний процес… Щиро вітаю наших героїв із поверненням додому. Ми надамо їм всю необхідну допомогу – медичну, соціальну та будь-яку іншу. Їхнє повернення – заслуга народу України. Заслуга всіх і кожного захисника України, всіх і кожного, хто забезпечує їхні тили», – зазначив голова ОПУ.

Раніше в ефірі телемарафону Єрмак також повідомив, що вдалося звільнили трьох вагітних військовослужбовиць.

Перші повідомлення про обмін полоненими почали з’являтися пізно ввечері у вівторок. Серед звільнених називали імена медика Катерини («Пташки») Поліщук, Михайла Діанова, старшого сержанта 36-ї бригади (відомого по фото з пораненою рукою), голови патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, автора відомого фото з променем світла на «Азовсталі» Дмитра Козацького та інших.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу. Згодом кілька десятків були обміняні на російських полонених.

У ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії в окупованому російськими силами селищі Оленівка на Донеччині. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед полонених могли бути і бійці «Азову». Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.

18 вересня російські ЗМІ повідомили, що через буцімто обстріл з боку ЗСУ колонії в Оленівці на Донеччині (ця колонія вже піддавалася руйнуванню з боку саме російських сил – ред.) один український полонений військовий загинув і четверо зазнали поранень. Українська сторона заявила, що не володіє інформацією про постраждалих внаслідок обстрілу.