Опубліковано список 215 звільнених із полону захисників України

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими опублікував повний список тих, кого вдалося повернути з російського полону в результаті обміну, оголошеного 21 вересня.

Повний список звільнених із полону можна переглянути тут.

Всього звільнили 215 захисників. Серед звільнених – «військовослужбовці НГУ, ВМС України, ЗСУ, ДПСУ, ТрО, НПУ, СБУ, Держмитслужби і ДССТ, а також двоє цивільних», повідомили в штабі.

Серед українських військових, яких вдалося звільнити з російського полону – Герої України Денис Прокопенко («Редис») – командир Окремого загону спеціального призначення «Азов», Євгеній Бова – командир Першого окремого батальйону морської піхоти, Лев Пашко – командир роти «Азову».

«Звільнено з полону також Сергія Волинського («Волину»), в. о. командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, Святослава Паламара, заступника командира полку «Азов» по роботі з особовим складом, Дениса Шлегу, командира 12-ї бригади оперативного призначення імені Дмитра Вишневецького, Олега Хоменка, командира комендантської роти, який безпосередньо здійснював командування обороною «Азовсталі», Дмитра Козацького, старшого солдата, фото та відео якого з «Азовсталі» облетіли весь світ», – додали у штабі.

«Додому їде знаменита «Пташка» Катерина Поліщук – парамедик-доброволиця Національної гвардії України. Своїм співом вона підтримувала бойовий дух воїнів у підземеллях «Азовсталі». Повертається Мар’яна Мамонова, 30-річна військова лікарка, капітан медичної служби. Зараз вона перебуває на останніх місяцях вагітності», – повідомили у штабі.

За повідомленням, 124 захисники, звільнені з полону, належать до офіцерського складу, 89 – до рядового й сержантського складу.

Цей обмін є найбільшим із 24 лютого, повідомили у штабі. Там додали, що на звільнених захисників і захисниць чекає процес реабілітації, адаптації, відновлення і лікування.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у ніч на 22 вересня повідомив, що Україна повернула з російського полону 215 військових. За його словами, 108 з них – це бійці полку «Азов».

Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, – загалом 55 російських полонених, додав Єрмак.