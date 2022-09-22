Зеленський: звільнені з полону іноземці повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що десятеро полонених іноземців, звільнених у рамках обміну, оголошеного у ніч на 22 вересня, повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії.

«Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном – він звертався по сприяння. Із американськими друзями. Тепер додому повернуться: п’ять громадян Великої Британії, двоє громадян США, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок – довгий термін ув’язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя», – сказав Зеленський у зверненні в ніч на 22 вересня.

Ввечері 21 вересня агенція Reuters повідомила, що влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців, щодо частини з яких уже винесли так звані вироки у псевдосудах угруповання «ДНР», а частину – планували засудити на окупованій частині Донецької області за участь у бойових діях на боці України.

За повідомленнями, звільнення захоплених у полон стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана.

На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади». Засуджені, згідно з ухвалою, мали бути розстріляні.

Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.

У ніч на 22 вересня стало відомо про обмін полоненими між Україною та РФ. Україна повернула з російського полону 215 військових, 108 з них – бійці полку «Азов». Київ віддав Москві кума Володимира Путіна Віктора Медведчука і ще загалом 55 російських полонених.

За даними СБУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ загалом відбулося 20 звільнень полонених, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Раніше про цей обмін, не наводячи подробиць, говорив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.