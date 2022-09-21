Росія звільнила іноземців, які перебували в полоні на окупованій території Донбасу – Reuters

Влада Росії звільнила десятьох полонених іноземців, щодо частини з яких уже винесли так звані вироки у псевдосудах угруповання «ДНР», а частину – планували засудити на окупованій частині Донецької області за участь у бойових діях на боці України, повідомляє агенція Reuters.

За даними агентства, йдеться про п’ятьох громадян Великобританії, двох громадян США, а також громадян Швеції, Хорватії та Марокко.

У твітері прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс підтвердила, що йдеться про звільнення п’ятьох британців, «яких утримували підтримувані Росією найманці на сході України».

Імена звільнених не називаються, відомо лише, що серед них точно є британець Ейден Еслін, якого засудило угруповання «ДНР» до страти, і американці Александр Друке та Енді Г’юн.

Reuters зазначає, що звільнення захоплених у полон стало можливим завдяки посередництву наслідного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана. Усі колишні полонені вже переправлені на територію арабського королівства.

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На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади». Засуджені, згідно з ухвалою, мали бути розстріляні.

Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.