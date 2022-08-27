У Росії нагородили адвокатів військовополонених, засуджених «ДНР» до страти

Гільдія російських адвокатів нагородила Ігоря Вагіна і Дмитра Єршова, що представляли інтереси трьох полонених іноземців, які воювали на боці Збройних сил України і були «засуджені» угрупованням «ДНР» до страти.

Юристам вручили відзнаки «За внесок у розвиток адвокатури», повідомило видання «Адвокатська вулиця».

На сайті гільдії адвокатів йдеться про те, що Вагін і Єршов з 15 квітня перебувають у відрядженні в зоні так званої «спецоперації» (так у Росії називають повномасштабну війну проти України»). Вони нібито щодня виїжджають на «слідчі дії» у зону бойових дій. Президент гільдії заявив, що Вагін і Єршов «з ризиком для життя, безкорисливо виконують свої адвокатські функції».

На початку червня так званий «суд» угруповання «ДНР» засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у «найманстві» та «спробі збройного захоплення влади».

Україна і світова спільнота засудили «вирок» іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили «поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим».

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.