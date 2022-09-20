Президент Туреччини заявив, що Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених

Україна і Росія домовилися про обмін 200 військовополонених, заявив в інтерв’ю PBS президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Двісті полонених буде обміняно за досягнутою сторонами угодою. Я думаю, буде зроблено важливий крок уперед», – сказав турецький лідер.

Він не уточнив, чи відбувся обмін, і не повідомив інших подробиць.

Українська влада це повідомлення поки не коментувала.

Також Ердоган заявив, що Росія прагне якнайшвидше завершити війну в Україні. Такий висновок президент Туреччини зробив, за його словами, після зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним в Узбекистані.

«У мене були розширені зустрічі з Путіним в Узбекистані. Я зрозумів, що вони намагаються завершити це якнайшвидше. Ця ситуація – велика проблема», – цитує Ердогана агентство Anadolu.

Востаннє про обмін полоненими у форматі «144 на 144» повідомляли наприкінці червня.

Генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш у вересні закликав сторони домовитися про обмін полоненими у форматі «всіх на всіх».

Читайте також: Путін відкинув план мирного врегулювання щодо України – Reuters

Наразі мирні переговори між Україною та Росією не ведуться.

Президент Росії Володимир Путін 16 вересня заявив, що Росія «зробить все» для того, щоб почата нею війна в Україні припинилася «якнайшвидше» – проте українська сторона, за його словами, відмовляється від переговорного процесу.

Київ неодноразово заявляв, що переговори з Росією можливі, якщо вона виведе свої окупаційні сили з території України. 12 вересня в інтерв’ю американському телеканалу CNN президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним неможливі. За його словами, будь-яка угода між Україною та Росією може бути укладена лише у разі повного виведення військ РФ з української території.