Відбувся обмін полоненими. Серед звільнених є захисники «Азовсталі»

У середу ввечері стало відомо, що з російською стороною Київ провів обмін полоненими. Серед звільнених є захисники «Азовсталі».

Як повідомив один з командирів полку «Азов» Максим Жорін, обмін полоненими провели у середу ввечері, частина «азовців» вдома.

«Нарешті ми змогли повернути ще частину захисників Маріуполя, в тому числі бійців полку Азов. Сьогодні ввечері відбувся обмін, якого ми так довго чекали. Усі деталі будуть пізніше», – зазначив він у Telegram.

Факт проведення обміну полоненими підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Гарні новини на ніч. Поки триває обмін, про все не можна. Але щонайменше, голову патрульної поліції (Маріуполя – ред.) Михайла Вершиніна звільнено з полону. Героїчний гарнізон Маріуполя потроху повертається додому», – написав Андрющенко у Telegram.

Він також оприлюднив фото з кількома звільненими українцями.

За повідомленнями, серед звільнених є медик Катерина («Пташка») Поліщук, Михайло Діанов, старший сержант 36-ї бригади (відомий по фото з пораненою рукою), голова патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін та інші.

Поки інформації про точну кількість звільнених бранців немає.

20 травня Міністерство оборони Росії заявило, що завод «Азовсталь» у Маріуполі перейшов під контроль сил РФ. Російське відомство заявило, що всього «в полон здалися» 2439 українських військових, які перебували на території заводу. Згодом кілька десятків були обміняні на російських полонених.

У ніч на 29 липня був зруйнований один із бараків виправної колонії в окупованому російськими силами селищі Оленівка на Донеччині. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед полонених могли бути і бійці «Азову». Україна досі не отримала офіційних списків загиблих військовополонених в Оленівці.

18 вересня російські ЗМІ повідомили, що через буцімто обстріл з боку ЗСУ колонії в Оленівці на Донеччині (ця колонія вже піддавалася руйнуванню з боку саме російських сил – ред.) один український полонений військовий загинув і четверо зазнали поранень. Українська сторона заявила, що не володіє інформацією про постраждалих внаслідок обстрілу.