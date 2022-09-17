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Зеленський: під час контрнаступу ЗСУ у полон потрапили «сотні» російських військових

За словами Володимира Зеленського, завдяки контрнаступу ЗСУ Україна змогла «серйозно» поповнити обмінний фонд

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки контрнаступу ЗСУ Україна змогла «серйозно» поповнити обмінний фонд, у полон потрапили «сотні» російських військовослужбовців. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

«У росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або їхніх найманців. Тому наше завдання – поповнювати той фонд. Я публічно звертаюсь до російських військових, що це правильно, коли вони здаються в полон. Ми ставимося до них, згідно з Женевською конвенцією. Наша задача – щоб їх було більше, наша задача – повернути своїх. Ця операція дала можливість, щоб цей фонд серйозно поповнився», – сказав президент.

Він уточнив, що йдеться про сотні російських військовополонених.

Україна та Росія провели кілька обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні уповноважений повідомляв, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За словами Котенка, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».

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