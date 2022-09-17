Зеленський: під час контрнаступу ЗСУ у полон потрапили «сотні» російських військових

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки контрнаступу ЗСУ Україна змогла «серйозно» поповнити обмінний фонд, у полон потрапили «сотні» російських військовослужбовців. Про це він заявив в інтерв'ю агенції Reuters.



«У росіян більше наших полонених, ніж у нас російських військових або їхніх найманців. Тому наше завдання – поповнювати той фонд. Я публічно звертаюсь до російських військових, що це правильно, коли вони здаються в полон. Ми ставимося до них, згідно з Женевською конвенцією. Наша задача – щоб їх було більше, наша задача – повернути своїх. Ця операція дала можливість, щоб цей фонд серйозно поповнився», – сказав президент.

Він уточнив, що йдеться про сотні російських військовополонених.

Україна та Росія провели кілька обмінів полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ.

У липні уповноважений повідомляв, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За словами Котенка, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».