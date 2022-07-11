Сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти – уповноважений

Понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Про це «Суспільному» повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

«Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових. Наш колцентр має орієнтовно 7200 людей. Наприклад, полк «Азов» – це Нацгвардія і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з Азовсталі», – сказав він.

За словами Котенка, більшість зі зниклих військових – у полоні (як, наприклад, члени 1 батальйону 36 бригади).

«Ми знаємо, що їх вивезли в Росію... Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі – живі», – пояснив уповноважений.

Із першого червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За перші дев'ять днів роботи цієї лінії було опрацьовано понад 2600 звернень.

За даними розвідки, з початку російського вторгнення Україні вдалося повернути 210 тіл захисників.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з «Азовсталі».