Путін вдався до «відкритих ядерних погроз Європі» – Байден на Генасамблеї ООН

Президент Сполучених Штатів Джо Байден виступив на засіданні Генеральної асамблеї ООН 21 вересня, засудивши останні кроки Росії у війні проти України та заяви Володимира Путіна.

У своїй промові Байден назвав російську агресію «брутальною, непотрібною війною, яку обрала одна людина».

«Лише сьогодні президент Путін вдався до відкритих ядерних погроз Європі, зухвало зневаживши зобов’язання за режимом із нерозповсюдження. Зараз Росія призиває ще більше солдатів для участі в боях, а Кремль організовує фейкові референдуми, аби спробувати анексувати частину України, надзвичайно грубо порушуючи Хартію ООН», – сказав президент США.

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Він згадав про заяви Путіна, за якими агресія нібито спровокована тим, що «Росія була під загрозою».

«Але ніхто не загрожував Росії і ніхто, крім Росії, не шукав конфлікту. Насправді ми застерігали, що він наближається, і намагалися йому запобігти», – нагадав Байден.

Лідер Сполучених Штатів згадав, що Путін раніше заперечував державність України, а російські війська вдаються до воєнних злочинів, на що вказують масові поховання на деокупованих територіях.

«Ця війна – про знищення права України існувати як держава, просто і ясно. І права України існувати як нація. Хто б ви не були, де б не жили, у що б не вірили – від цього у вас кров має стигнути», – сказав він.

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Звертаючись до представників держав ООН, Байден зазначив: як і вони, Сполучені Штати хочуть завершення війни в Україні «на справедливих умовах – на умовах, на які ми всі підписалися: що не можна захоплювати території іншої держави силою».

«Єдина країна, яка стоїть на шляху – це Росія», – додав президент США.

Він підкреслив, що Україна «має такі ж права, як і будь-яка суверенна держава», і повторив намір Вашингтону лишатися солідарним із нею в протистоянні російській агресії.

Володимир Путін 21 вересня заявив, що Росія готова використовувати «всі наявні засоби» для захисту «своїх територій». При цьому «своїми» Росія також вважає окуповані частини України.

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20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так званих референдумів про приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня.

Київ вже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо РФ «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях. Його вже засудили очільник НАТО, Сполучені Штати та низка західних лідерів.