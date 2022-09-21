Папа Римський назвав «божевіллям» думки про використання ядерної зброї

Папа Римський Франциск назвав «божевіллям» думки щодо можливого використання ядерної зброї.

«Казахстан зробив дуже позитивний вибір, коли сказав «Ні» ядерній зброї. Це було сміливо. У момент, коли ця трагічна війна спонукала декого думати про ядерну зброю (про це божевілля), ця країна сказала «Ні» від самого початку ядерній зброї», – сказав понтифік, якого цитує інформаційний портал Святого Престолу Vatican News, під час своєї аудієнції, присвяченій нещодавній поїздці до Казахстану.

21 вересня президент Володимир Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову непрямо пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.

На думку президента України Володимира Зеленського, міжнародна спільнота не дозволить Володимиру Путіну застосувати ядерну зброю, але він не виключає ризиків, оскільки «неможливо зазирнути в голову» президенту Росії.