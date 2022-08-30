«Не політична позиція»: у Ватикані пояснили заяви папи Римського щодо війни в Україні

Заяви папи Римського у контексті війни в Україні не є політичною позицією. Про це йдеться у комюніке, поширеному пресслужбою Святого престолу 30 серпня.

«Їхня (заяв – ред.) мета, в основному, – це закликати пастирів і вірних до молитви, а всіх людей доброї волі – до солідарності та зусиль, спрямованих на відбудову миру... Слід наголосити, що слова Святішого Отця щодо цього драматичного питання потрібно розуміти як голос, піднесений на захист людського життя та цінностей, пов’язаних з ним, а не як зайняття політичної позиції», – зазначають у пресслужбі Святого престолу.

У комюніке також наголошується, що виступи папи Римського «чітко та однозначно» засуджують «широкомасштабну війну в Україні, яку розпочала Російська Федерація» як таку, що є «морально несправедливою, неприйнятною, варварською, безумною, огидною та святотатською».

24 серпня папа Римський Франциск під час загальної аудієнції на День Незалежності України згадав у контексті російсько-української війни загибель дочки одного з ідеологів «руского мира» Олександра Дугіна Дар’ї Дугіної.

Понтифік сказав таке: «Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля».

Після цього Міністерство закордонних справ України запросило апостольського нунція в Україні архієпископа Вісвальдаса Кульбокаса, щоб повідомити йому про розчарування щодо висловлювання папи Римського про загиблу на території РФ росіянку Дар’ю Дугіну.