Число українців, які асоціюють себе з УПЦ (МП), скоротилося до 4% – опитування

Більше ніж половина українців стала асоціювати себе з Православною церквою України (ПЦУ), йдеться у результатах дослідження «Динаміка релігійної самоідентифікації населення України», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За даними дослідження, якщо у червні 2020 року з ПЦУ себе асоціювали 34% опитаних, у червні 2021 року – 42%, то у липні 2022 року цей показник досяг 54%.

Водночас, якщо до початку повномасштабного вторгнення РФ збільшення цієї частки відбувалося за рахунок православних без конкретизації церкви, то за останній рік – за рахунок тих, хто асоціював себе з УПЦ (Московського патріархату) – у 2020 році їх було 15%, у 2021 – 18%, у 2022 – лише 4%.

Частка греко-католиків за цей час майже не змінилася (8% – у 2020, 9% – у 2021, 8% – у 2022 році), як і частка римо-католиків, протестантів та інших християнських церков.

У 2022 році у всіх регіонах більше людей ідентифікують себе з православ’ям, а також саме з ПЦУ (від 59% у центрі до 42% на сході країни). З УПЦ (МП) ідентифікують себе 3-6% залежно від регіону (на сході та півдні – 5-6%).

Серед усіх лінгво-етнічних категорій найбільше респондентів ідентифікують себе з ПЦУ. Серед російськомовних етнічних росіян таке переважання найменше, але 36% з них асоціюють себе саме з ПЦУ, а з УПЦ (МП) – 13%, йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що серед україномовних українців прихильників ПЦУ та УПЦ (МП) 58% та 3% відповідно.

Найбільше атеїстів серед російськомовних етнічних українців – 17%, вказує КМІС.

Загалом, за даними дослідження, 72% українців назвали себе православними (найменше на заході країни – 59%), 8% греко-католиками (на заході 26%, в інших макрорегіонах близько 1%), 10% – атеїстами.

Опитування проводилося 6-20 липня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера серед 2 000 респондентів у всіх регіонах, контрольованих до 24 лютого.