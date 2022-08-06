Папа Франциск розглядає можливість відвідати Україну – посол

Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Україну, повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш за підсумками зустрічі з понтифіком 6 серпня.

«Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України», – важливі слова Папи Франциска, сказані під час сьогоднішньої зустрічі зі Святішим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану», – написав Юраш у твітері.

Візит Папи Римського до Казахстану запланований на вересень.

У травні папа Римський Франциск заявляв, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що папу Римського Франциска запрошують приїхати з візитом до Києва, при чому в «будь-який день».

Понтифік неодноразово заявляв, що хоче приїхати до України.