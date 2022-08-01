Папа Франциск у вересні відвідає Казахстан

Папа Римський Франциск відвідає Казахстан, щоб взяти участь у VII з’їзді лідерів світових і традиційних релігій. Захід пройде у Нур-Султані з 13 по 15 вересня. Під час з’їзду папа може зустрітися із патріархом Російської православної церкви Кирилом.

Раніше понтифік засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну – на відміну патріарха Кирила. 16 березня вони провели 20-хвилинну розмову по відеозв’язку і не змогли досягти порозуміння. Як розповів папа в інтерв’ю італійській газеті Corriere della sera, Кирило, «читаючи з папірця», наводив аргументи, що виправдовують війну.

Після інтерв’ю папи Corriere della sera Московський патріархат опублікував роз’яснення, в якому звинуватив Франциска у «виборі некоректної тональності» та спотворенні слів Кирила.

У травні папа Римський Франциск заявляв, що попросив про зустріч у Москві з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.

Міністерство закордонних справ України заявляло, що папу Римського Франциска запрошують приїхати з візитом до Києва, при чому в «будь-який день».